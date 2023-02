Frio | Exigido teste rápido para entrar no centro de abrigo

As pessoas necessitadas que precisam de recorrer ao centro de abrigo de Inverno têm de apresentar resultado negativo no teste rápido de antigénio para ter acesso às instalações na Rua Leste da Ilha Verde, n.º 34, Edf. do Bairro da Ilha Verde E1.

De acordo com um comunicado emitido pelo Instituto de Acção Social (IAS), os utentes devem “usar máscara, sujeitar-se à medição de temperatura corporal, manter o distanciamento social de 1 metro ou mais” e observar medidas de higiene e de protecção individual.

O centro de abrigo está aberto desde segunda-feira à noite e disponibiliza edredões, comida e bebidas e uma atmosfera calorosa para combater a descida das temperaturas.

O IAS lançou ainda um apelo à população para que “esteja atenta à situação física dos idosos em casa e dos que vivem sozinhos, bem como os doentes crónicos e os indivíduos fisicamente debilitados, adoptando medidas adequadas, por forma a evitar os efeitos do frio na saúde dos mesmos”.

O tempo em Macau está sob a influência de uma monção de Inverno, que irá hoje baixar a temperatura mínima até aos 11 graus celsius, com um lento, mas progressivo, aumento da temperatura mínima até ao fim-de-semana.