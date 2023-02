Bailado Nacional da China apresenta Yimeng no Teatro do Venetian

O espectáculo original Yimeng, do Bailado Nacional da China, sobe ao palco do Venetian nos dias 18 e 19 deste mês, pelas 20:00 horas.

Com consultoria da coreógrafa Jiang Zuhui, e assistência da “primeira figurinista de bailado da China”, Li Keyu, o bailado conta com coreografia de Xu Gang, grande mestre de bailado e assistente da directora artística da companhia de bailado nacional da China.

O enredo aborda os anos de guerra, quando um grande grupo de mulheres na zona montanhosa de Yimeng, conhecido por Irmãs Vermelhas de Yimeng arriscou a própria vida, ocupando-se em apoiar a frente de batalha, a costurar roupas, fazer sapatos, carregar macas, empurrar carrinhos, tratar dos feridos e cuidar dos filhos dos soldados.

A peça tem como personagens principais Irmã Ying, o pelotão, Erni e Suonazinho. Baseada em factos verídicos, e com excelentes técnicas performativas e profundas tradições artísticas, Yimeng mostra aos espectadores a bondade e o amor desinteressado da Irmã Ying, que salvou um ferido de guerra com o seu próprio leite materno, bem como a resistência fiel e contribuições constantes de Erni, que amava o exército e apoiava a frente, descreve o IC em comunicado. Além disso, o espectáculo reproduz também o episódio em que as irmãs vermelhas saltaram para as águas frias do rio e ergueram tábuas de portas para formar uma ponte flutuante na linha de batalha, acontecimento que demonstra a sua coragem e espírito de sacrifício face à morte, acrescenta o IC.

Já à venda

Os bilhetes para Yimeng estão à venda desde ontem, na Bilheteira Online de Macau e na Bilheteira Cotai Online, aos preços de MOP400 e MOP300.

Os portadores de Bilhete de Identidade de Residente de Macau, Cartão de Professor de Macau, Cartão de Estudante a Tempo Inteiro, Cartão de Idoso ou Cartão de Registo de Avaliação de Deficiência válidos podem usufruir de um desconto de 50 por cento durante todo o período de venda. Cada portador pode usar apenas um bilhete com desconto por espectáculo.

A peça é organizada pelo Ministério da Cultura e Turismo e pela Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau.