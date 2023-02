Automobilismo | Hong Kong quer novamente corridas

Durante décadas a fio os nossos vizinhos de Hong Kong tentaram ter o seu próprio Circuito da Guia, algo que só conseguiram entre 2016 e 2019, com a organização do Campeonato de Fórmula E. Enquanto a Kong Automobile Association (HKAA) trabalha com afinco para recuperar o seu evento FIA para monolugares eléctricos, estudando uma nova pista temporária na AsiaWorld-Expo ou no Distrito Cultural de Kowloon Oeste, a RAEHK prepara-se para acolher uma nova disciplina do automobilismo em Novembro: Ralicross.

A Teamwork Creative Events, uma empresa de Hong Kong, assinou no final do ano transacto um acordo com o promotor do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross (WRX), a Rallycross Promoter GmbH, uma empresa co-propriedade da Red Bull GmbH e KW25 Beteiligungs GmbH, para ficar com os direitos do campeonato até 2025, o que permitirá ao território vizinho receber a última prova da temporada no fim de semana de 25 e 26 de Novembro, um fim de semana após o Grande Prémio de Macau.

A disciplina de ralicross é uma combinação entre ralis e corridas de circuito, com corridas agressivas de curta duração disputadas com viaturas do segmento B e C. O Campeonato do Mundo utiliza viaturas totalmente elétricas na sua categoria-rainha. São carros equipados com dois motores elétricos – um em cada eixo – e potências de 500kw, o equivalente a 680cv, com um binário de 880 Nm, disponível instantaneamente, o que faz deles mais rápidos que os F1 dos 0 aos 100 km/h. A competição que tem várias classes e vai sendo disputada por mangas, realiza-se em circuitos fechados de piso misto (asfalto e terra), com 850 a 1,5 quilómetros de extensão.

O calendário do mundial vai passar por três continentes – Europa, África e Ásia. Históricas pistas europeias, como Lydden Hill (Reino Unido), Mettet (Bélgica), Estering (Alemanha) e Montalegre (Portugal) estão de regresso ao mundial, assim como a popular prova na Cidade do Cabo, na África do Sul. Um mês depois, o mundial termina em Hong Kong. A Teamwork Creative Events pretende a partir de 2024 realizar dois eventos neste ponto do globo, acrescentando ao calendário uma visita ao Interior da China, mais precisamente a Xangai.

Procura de local

Apesar de ter garantida a data e ter já submetido o pedido para contar com o apoio do governo, a Teamwork Creative Events ainda não confirmou o local onde será realizado o evento. Para montar este “circo”, o promotor local reconhece que necessita de cinquenta mil metros quadrados de área.

“O Harbourfront seria uma grande atracção tanto para os pilotos como para os fãs e a espantosa linha do horizonte pode mostrar Hong Kong como uma cidade vibrante”, disse Leslie Wong, em entrevista recente ao South China Morning Post. “Se não for possível, o Distrito Cultural de Kowloon Ocidental ou algumas áreas abertas em Penny’s Bay, em Lantau, também podem servir o propósito, mas temos de obter a aprovação do governo antes de podermos iniciar o trabalho de preparação”.

Com os requerimentos da FIA e do promotor internacional, a organização de Hong Kong estima um orçamento de mais de 50 milhões de dólares de Hong Kon, algo que não poderá ser feito sem patrocínios comerciais.

Sucesso de Montalegre

O que Hong Kong pretende, a vila raiana de Montalegre já tem desde 2014. O Circuito Internacional de Montalegre é o palco habitual da prova portuguesa do mundial de ralicross. Para Fátima Fernandes, Presidente da Câmara de Montalegre, citada pelo portal da Câmara Municipal, “o ralicross dá muita visibilidade ao concelho, mas não só. Os hotéis e os alojamentos locais já começam a estar reservados [a prova está marcada para Agosto]. Sendo certo que Montalegre não tem capacidade para alojar todas as pessoas, toda a região vai beneficiar com esta prova.”

Ao contrário de Hong Kong, Montalegre tem um circuito permanente de ralicross, que acolhe eventos nacionais

“Os grandes investimentos já estão feitos. O investimento para a prova já estava equacionado no orçamento municipal. Toda a organização, em parceria com o Clube Automóvel de Vila Real (CAVR), envolve cerca de 200 a 250 mil euros”, diz a autarca.