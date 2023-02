Construção civil | Salários desceram no quarto trimestre

No quarto trimestre do ano passado, o salário diário médio dos trabalhadores da construção foi de 798 patacas, menos 0,9 por cento em termos trimestrais, de acordo com dados revelados pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Neste período, o salário diário médio dos trabalhadores residentes era de 974 patacas por dia, e dos não-residentes 722 patacas, com reduções de 1,8 por cento e 0,1 por cento, respectivamente, entre o terceiro e quarto trimestre. Eliminado o efeito da inflação, no quarto trimestre de 2022 o índice do salário real dos trabalhadores da construção desceu 1,2 por cento, em termos trimestrais.

Em termos anuais, em 2022 o índice do salário real médio dos trabalhadores da construção subiu 1,0 por cento, em relação a 2021 e o de residentes que trabalham na construção aumentou 4,4 por cento.