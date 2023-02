China/Covid-19 | Mortes e hospitalizações mantêm “tendência descendente”

O Centro de Controlo de Doenças da China (CDC) disse ontem que o número de mortes e hospitalizações devido à covid-19 mantém uma “tendência descendente”, depois de um pico no país, nas últimas semanas.

O número de mortes diárias nos hospitais baixou desde o pico, de 4.273, em 04 de Janeiro, para 434, em 30 de Janeiro, um número que representa uma diminuição de 89,9 por cento, referiu o CDC.

O número de internamentos hospitalares devido à doença atingiu o pico de 1,6 milhão em 05 de Janeiro, quando começou a cair, até chegar aos 144 mil, registados em 30 de Janeiro, uma queda de 91,1 por cento, acrescentou.

O número de pessoas hospitalizadas com sintomas graves atingiu o pico de 128 mil, também em 05 de Janeiro, tendo depois caído para 14 mil, no final do mês passado. O CDC assegurou ainda que “não foram detectadas novas variantes do vírus”.

Especialistas chineses e internacionais alertaram que as férias do Ano Novo Lunar, este ano entre 21 e 27 de Janeiro, podiam causar uma nova onda de infeções e pressão hospitalar nas zonas rurais, com recursos de saúde escassos, devido ao elevado número de deslocamentos.