Taxa de desemprego cresceu no ano passado

Em 2022, a taxa de desemprego foi de 3,7 por cento e a taxa de desemprego dos residentes correspondeu a 4,8 por cento, resultando em aumentos de 0,8 e 0,9 pontos percentuais, respectivamente, face a 2021. Os números foram divulgados na sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No ano passado, a situação não ficou apenas pior a nível do desemprego, também o rendimento mensal registou uma quebra, segundo as informações oficiais. “A mediana do rendimento mensal do emprego da população empregada situou-se em 15.000 patacas e a do rendimento mensal do emprego dos residentes empregados fixou-se em 19.000 patacas, menos 800 patacas e 1.000 patacas, respectivamente, em termos anuais”, foi reconhecido no comunicado da DSEC.

Contudo, o período entre Outubro e Dezembro de 2022 terá apresentado uma melhoria face à análise feita com os dados entre Setembro e Novembro de 2022. Entre Outubro e Dezembro de 2022, a taxa de desemprego atingiu 3,5 por cento e a taxa de desemprego dos residentes foi de 4,5 por cento, decrescendo ambas 0,2 pontos percentuais.

No período em análise, a população activa que vivia em Macau era de 373 mil pessoas com uma taxa de actividade de 68,5 por cento. A população empregada situou-se em 360,2 mil pessoas e o número de residentes empregados correspondeu a 281,1 mil pessoas, menos 1,700 e 900 pessoas, respectivamente, em comparação com o período anterior.