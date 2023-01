Novo livro de Ivo Carneiro de Sousa aborda relações históricas entre a França e a China

O Instituto Cultural (IC) acaba de lançar o novo livro do académico Ivo Carneiro de Sousa que, em quatro volumes, conta a história de como os franceses recorreram a Macau para conhecer melhor a China entre os anos de 1609 e 1900, quando o território era uma importante zona comercial e porta de acesso do mundo ocidental ao chamado Império do Meio.

“Memórias, Viagens e Viajantes Franceses por Macau (1609-1900)” é o resultado “de quase uma década de investigações primárias nas bibliotecas e nos arquivos centrais, regionais e privados de França”, contendo uma colecção de 295 memórias textuais de Macau entre esses anos produzidas por diferentes autores e editores, abarcando prestigiados viajantes marítimos, missionários, militares, diplomatas, médicos da marinha, geógrafos, jornalistas, cientistas ou os primeiros assumidos turistas.

Segundo o IC, “estes textos sobre Macau iluminam os mais diversos aspectos da vida social, económica, das gentes e dos espaços que tornaram o território fundamental para o acesso da França ao grande império do meio”.

Nomeações no século XIX

O livro do académico dá “especial atenção a intelectuais, diplomatas e políticos que aproximaram a França de Macau”. Isto porque, em 1859, os embaixadores franceses foram nomeados para ministros plenipotenciários na China, “o que transformou a legação francesa na cidade num dos principais espaços sociais da elite cosmopolita da época”.

O IC explica que “entre 1857 e 1862 a ofensiva colonial francesa na Indochina e a sua participação militar na chamada segunda Guerra do Ópio levaram mesmo à instalação de um hospital militar em Macau que tratou mais de 2000 feridos franceses”.

Estes factos mostram “o profundo interesse da França” no território, algo que “mobilizou enorme atenção tanto da imprensa diária como de múltiplas revistas científicas e literárias”.

Nesta obra, “as memórias narradas ajudam a perceber o quanto a visão francesa da cidade, das suas pessoas e costumes contribuiu para escorar a representação cultural com que se foi seleccionando textos e imagéticas para destacar o património e história de Macau”.

“Memórias, Viagens e Viajantes Franceses por Macau (1609-1900)” é o sétimo trabalho de investigação inserido na “Colecção Farol da Guia”, editada pelo IC, e que se destina a estudar a cultura, a história e outros aspectos de Macau.

Os quatro volumes encontram-se à venda pelo preço de 920 patacas na Imprensa Oficial, Arquivo de Macau, Museu de Arte de Macau, Plaza Cultural Macau.

Ivo Carneiro de Sousa é doutorado em História e Cultura Portuguesa com Agregação em História pela Universidade do Porto. O autor tem-se dedicado a estudos sobre Macau, Timor-Leste e a presença portuguesa no do Sudeste Asiático. Actualmente é Professor Associado e Investigador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa da Universidade Politécnica de Macau e director do East-West Institute for Advanced Studies (EWIAS).