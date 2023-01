Restauração | Quebra de 6,8 por cento em Novembro

No passado mês de Novembro, o volume de negócios dos proprietários de restaurantes registou uma quebra de 6,8 por cento, em comparação com o período homólogo, de acordo com o inquérito de conjuntura à restauração e ao comércio a retalho. Os resultados do inquérito sobre o mês de Novembro foram publicados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Entre os restaurantes, o volume de negócios dos que servem gastronomia chinesa e de sopas de fitas registaram quebras de 13,5 por cento e 6,8 por cento, respectivamente.

Quando a comparação é feita com o mês anterior, o volume de negócios dos proprietários entrevistados da restauração pela DSEC diminuiu 9,4 por cento. Nesta comparação, o volume de negócios dos restaurantes chineses baixou 11,4 por cento.

Quanto ao comércio a retalho, observou-se em Novembro uma redução de 33,1 por cento do volume de negócios dos retalhistas entrevistados, face a Novembro do ano anterior. O sector dos produtos cosméticos e de higiene, o das mercadorias de armazéns e quinquilharias, bem como o dos relógios e joalharia registaram as maiores quebras de 48,6 por cento, 45,3 por cento e 45,3 por cento, respectivamente.

Em termos mensais, entre Outubro e Novembro, os negócios dos retalhistas tiveram quebras de 15,3 por cento. Neste capítulo, os volumes de negócios dos produtos cosméticos e de higiene, assim como dos relógios e joalharia diminuíram 29,4 por cento e 29,1 por cento, respectivamente. No polo oposto, o volume de negócios dos vendedores de carros aumentou 2,4 por cento.