Música | “Thursday Samba”, de Hon Chong Chan, remixada por DJ Burnie

DJ Burnie, natural de Macau, pegou numa das músicas do álbum de estreia do músico de jazz Hon Chong Chan e deu-lhe uma nova roupagem electrónica. O remix de “Thursday Samba”, composição saída do disco “Traveling Coffee”, pode ser ouvido nas plataformas digitais

O ano de 2023 começou com novidades na carreira de DJ Burnie. Natural de Macau e com uma carreira de mais de dez anos, Burnie decidiu pegar numa das composições do músico de jazz Hon Chong Chan e fazer um novo remix, emprestando ritmos adicionais ao tema.

“Thursday Samba”, do álbum de estreia do guitarrista local de jazz, lançado em 2020, foi a música escolhida. A nova versão pode agora ser ouvida nas plataformas digitais.

“Gosto mesmo muito do álbum de estreia [de Hon Chong Chan]. Uma das razões é o facto de não existirem em Macau muitos músicos a produzir e a lançar álbuns originais de Jazz, então fiquei muito surpreendido com isso”, começou por dizer ao HM DJ Burnie.

O facto de “Traveling Coffee” ter sido totalmente gravado e produzido em Nova Iorque, com músicos americanos, chamou também a atenção de Burnie. “A qualidade de gravação deste álbum é mesmo profissional, e de cada vez que o oiço passo um bom bocado. Este meu remix é como uma mistura de três elementos: Electrónica, Jazz e Samba.

Transmite um sentimento de alegria, com um som de guitarra misturado à volta dos nossos ouvidos, tendo como base uma batida festiva que nos faz mexer o corpo.”

A escolha de “Thursday Samba” explica-se pelo facto de Burnie gostar muito do estilo de música brasileiro. “É a pura e verdadeira ‘música de dança'”, contou.

“Apesar de ser produtor e DJ de música electrónica, adoro descobrir novos estilos de música de todo o mundo, sejam da América do Sul, África ou de qualquer outro lugar, que possam fazer as pessoas dançar e sentir-se bem. A primeira vez que ouvi ‘Thursday Samba’, logo nos primeiros 20 segundos da música, tive a certeza de que iria ouvi-la repetidamente. Tem as batidas do samba gentilmente remisturadas com jazz, é refrescante para mim. Depressa fiquei com a ideia de que poderia misturar esta música com batidas electrónicas, algo que faria as pessoas começarem facilmente a dançar.”

O contacto com o músico Hon Chong Chan fez-se através das redes sociais e a conexão para este trabalho foi imediata. “Ele achou a minha ideia muito interessante”, adiantou Burnie.

Dança pós-covid-19

DJ Burnie não tem dúvidas de que Macau está pronta para dançar depois da pandemia e de tantas restrições, defendendo que há cada vez mais espaço de crescimento na “cena” electrónica local.

“A situação está a melhorar. No início, quando passava música, há cerca de 12 anos, poucas pessoas apostavam na música electrónica. Mas é bom ver tantos DJs a passar som hoje em dia, há mais estúdios de gravação e espaços para passar música. É algo que está a ficar mais forte e, para mim, era difícil imaginar, há 12 anos, que a ‘cena’ da música iria ficar assim. Então sinto-me muito entusiasmado com isso e consigo olhar para um desenvolvimento no futuro”, rematou.

DJ Burnie estudou na Universidade de Macau e acabou por apostar na música em bares e discotecas. Em 2013, lançou o seu primeiro EP, “Atlantic EP”, pela britânica Slime Recordings.