Juiz do caso Tak Chun acusado de forçar respostas de testemunha

A sessão de ontem do processo do grupo Tak Chun ficou marcada por uma intensa troca de palavras entre o advogado de defesa e o juiz Lam Peng Fai. Segundo o portal Macau News Agency (MNA), o advogado Ai Linzhi, representante da arguida Cherie Wong Pui Keng, acusou o juiz de forçar uma testemunha a prestar declarações. O juiz negou a acusação, mas o advogado exigiu o acesso à gravação da sessão em tribunal para rever o que foi dito.

Tudo aconteceu quando uma antiga funcionária do grupo Tak Chun com funções de chefia, Sandra Chan Hoi Ian, prestou declarações.

Quando o procurador Lai U Hou a questionou, por diversas vezes, sobre o verdadeiro papel de Cherie Wong nas alegadas apostas ilegais, Sandra Chan Hoi Ian não terá dado nenhuma resposta afirmativa. Foi então que o juiz Lam Peng Fai declarou que as respostas desta testemunha estavam a ser “vagas” e “absurdas”. “Sinto que está a esconder algo… Quer proteger alguém. A lógica que persiste em todas as suas respostas é que os empregados de base [da Tak Chun] automaticamente fizeram tudo autonomamente e instruíram os outros para atingir os objectivos… e os executivos séniores não tinham nada a ver. Esta explicação é simplesmente ridícula”, acusou ainda.

O juiz continuou apontando que o testemunho de Sandra Chan Hoi Ian “levou 23 minutos a ouvir”. “Se a situação continuar assim nos próximos 30 minutos… Vou ter de pedir ao procurador para a acusar de perjúrio”, adiantou.

Mais do mesmo

Segundo o portal MNA, esta não é a primeira vez que o juiz Lam reage à forma como as testemunhas falam em tribunal. O advogado, Ai Linzhi, ripostou, frisando que um juiz “não pode obrigar uma testemunha a falar”. O juiz Lam disse que não exigiu à testemunha “para dar determinadas respostas”. “Apenas lembrei a testemunha de que… o tribunal não tolera mentiras. Pensa que é razoável ser enganado [por uma testemunha]? Não posso fazer nada se decide interpretar as coisas dessa forma”, respondeu o juiz.

Recorde-se que o julgamento do caso Tak Chun, antiga empresa de junkets, decorre no Tribunal Judicial de Base (TJB), estando Levo Chan, ex-CEO e mais sete indíviduos acusados de organização criminosa, gestão de operações de jogo ilegal, fraude e lavagem de dinheiro. O Governo exige o pagamento de 575.2 milhões de dólares de Hong Kong por compensação devido ao jogo ilegal, sobre o qual não foram obtidos impostos para a Administração. As seis operadoras, à excepção da Melco, pedem cerca de 134 milhões de dólares de Hong Kong.