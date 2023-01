Turistas chineses escolhem Macau em busca de inoculação “mais eficaz”

Turistas chineses admitem ter ido a Macau à procura de uma vacina “mais eficaz” contra a covid-19, numa altura em que a China enfrenta uma onda de infecções sem precedentes.

Gin Fan, analista de criptomoeda em Shenzhen pagou em meados de Dezembro 1.360 dólares de Hong Kong para ter acesso à vacina da Pfizer/BioNtech em Macau. Este imunizante, que utiliza tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), não disponível na China, é “mais eficaz para diferentes variantes”, defendeu à Lusa a jovem de 32 anos, vacinada com duas primeiras doses do produto da farmacêutica chinesa Sinovac.

A ida de Gin Fan a Macau começou a ganhar forma quando viu uma publicação no WeChat que referia a possibilidade de ser vacinada no hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), através da farmacêutica de Hong Kong Jacobson Pharma, responsável pela distribuição da vacina da Pfizer/BioNtech no território.

“Fiz alguma investigação e as vacinas mRNA têm anticorpos que actuam durante mais tempo do que as vacinas inactivadas”, apontou a jovem, admitindo que o processo de marcação em Macau “não foi complicado”.

A Lusa contactou Gin Fan através do ‘Little Red Book’, uma rede social chinesa de partilha de fotografia e vídeo, onde apenas um dos ‘hashtags’ referentes ao assunto, #macauPfizer, tinha sido visualizado por 177 mil pessoas.

Entre as publicações neste canal, uma mulher com o ‘nickname’ Guo Guo, explica através de um vídeo como é possível concluir todo o processo: “Depois da abertura [da China], como é que te podes proteger melhor a ti e à tua família? Voas para Macau, pagas do próprio bolso a vacina da mRNA”.

Outra utilizadora chamada Ching Ye decidiu viajar até à região administrativa em Outubro do ano passado, ainda antes do anúncio de abertura da China, depois de perder a esperança que a vacina da Pfizer fosse posta em circulação no país. “Esperei muito, mas não aconteceu. Não há muito tempo vi que Macau abriu para vacinar pessoas de fora”, escreveu.

As autoridades de Saúde de Macau recomendaram aos cidadãos imunizados com duas doses da vacina da Sinopharm, “a mais pedida pela população local”, para escolherem a vacina da Pfizer/BioNTech na dose de reforço.

Especialistas estimam que, na sequência do recente surto de covid-19 no país, cerca de 600 milhões de pessoas tenham sido infectadas, o que representa 40 por cento da população nacional.

Com a onda de infecções sem precedentes, a procura por vacinas de mRNA tem disparado, com vários meios de comunicação social estrangeiros a acentuarem que muitos turistas chineses têm optado por Macau para a imunização. Segundo as autoridades de Macau, 122.671 doses de vacinas foram já administradas a turistas localmente.