Ecologia Chinesa – A procura da via do meio

Em 1998, à beira da transferência de Macau para a China, fui convidada pelo Gabinete Técnico do Ambiente (环境技术事務室) do Território para escrever um opúsculo sobre cidadania dirigido aos mais jovens, que viria a intitular-se Ser Cidadão《 凖公民》.

À época, Macau e a China galopavam para uma grave crise ecológica, porque, por um lado, o País do Meio se tinha transformado num centro excessivo, a “fábrica do mundo” e, por outro, Macau estava a abandonar a sua tradição de cidade tranquila para se transformar num grande centro cosmopolita, onde proliferavam, a quase cada nova aurora, casinos e arranha-céus.

Recordo-me que o argumento fundamental em torno do qual girou o enredo pedagógico-literário foi de que a educação cívica era essencialmente ambiental e que, por isso, se devia tratar a cidade e todo o planeta como sendo a verdadeira casa de cada um. Para tal, apresentei a definição etimológica da palavra, que vem do grego, onde eco quer dizer casa e logia, ciência.

Acrescentei, “Deste modo, a ecologia é, segundo a raiz da palavra, a ciência da casa”, como o texto era bilingue lia-se ao lado a tradução: 《因此,生態學在字根上的含意是關於家庭的科學》 (Alves, 1998). Assim defendia eu há 24 anos que a higiene pessoal e caseira, alargando esta familiaridade a todo o planeta, era fundamental e assentava em três práticas filosóficas, conhecidas como a filosofia dos três R´s, sendo estes, como sabemos, a redução no consumo, a reutilização dos materiais e a reciclagem que modifica oportunamente o velho em novo.

Muitos anos volvidos, O Professor de Filosofia Viriato Soromenho Marques, em palestra online proferida para o Centro Científico e Cultural de Macau em Lisboa, a 20 de julho de 2021, intitulada “Olhares da China e do Ocidente sobre a Emergência Ambiental e Climática” defenderia as mesmas teses, alargando e especificando algumas das temáticas atuais, como a da distinção entre crise climática e crise ambiental (ou ecológica), sendo esta última à escala planetária muito mais vasta e irreversível.

Nessa mesma palestra, o Professor Soromenho-Marques destacou quatro princípios a seguir e a partilhar: 1) responsabilidades comuns, mas diferenciadas; 2) limitações de natureza espácio-temporal, o tempo está a contar e a fugir-nos; 3) a necessidade de se seguir o princípio da justiça entre gerações e 4) o princípio da cooperação obrigatória rumo à sustentabilidade. Concluindo com a declaração, aqui parafraseada, de que temos uma dívida ontológica pública infinita a pagar por nós e pelas gerações vindouras. (Soromenho-Marques, 2021).

Se assim é como remediar o mal feito em termos ambientais ao nosso planeta? Para que estejamos em relação responsável, desenvolvendo cuidado uns pelos outros e pela terra, é preciso pensar o mundo de uma outra maneira, não de um modo hierárquico e piramidal, mas como um todo, uma esfera, um cosmos interligado, em que todos valem o mesmo, sendo apreciados pela diferença que trazem à nossa existência.

É preciso pensar numa “nova ordem ecológica”, como nos recorda no Ocidente Francês, o filósofo Luc Ferry (1951-): “É nesta perspectiva que se deve, à margem do cartesianismo, do utilitarismo, bem como da ecologia fundamental, elaborar uma teoria dos deveres para com a natureza.” (1993: 198).

Melhor seria ainda que cuidássemos e nos sentíssemos espontaneamente responsáveis uns pelos outros e pelo planeta, mas já que tal não sucede, pensadores ocidentais e orientais têm-se se concentrado a desenvolver e a legislar sobre o tema da ecologia, posicionando-se em lugar de destaque a China com a defesa realizada pelo Presidente Xi Jinping (习近平) de uma nova ordem ecológica chinesa, a que viria a chamar Socialismo Ecológico ou Ecossocialismo, na sequência da crise que a China atravessou, com particular agudeza na primeira década do século XX, como referiu em 2008 Thierry Wolton em O Grande Bluff Chinês. Como Pequim nos vende a sua «revolução» capitalista (2008: 139):

Com rios transformados em cloacas, vales inteiros poluídos por uma fábrica, aldeias envenenadas por uma mina, desflorestação maciça, desertificação acelerada, chuvas ácidas, a ecologia na China está gravemente doente (…)

A situação na zona urbana não é menos preocupante. Um estudo realizado em Xangai mostra que 20% dos habitantes com idade inferior a quarenta e cinco anos sofrem de doenças que habitualmente se manifestam em pessoas de sessenta ou setenta anos: problemas cardíacos, sexuais, perda de memória, irritabilidade e fadiga permanente.

Nesse tempo, a crise ecológica chinesa era quase insustentável, com águas poluídas e residuais não tratadas, que serviam para irrigar os campos, milhões de hectares utilizados para armazenar detritos; 3 em 4 rios encontravam-se impróprios para actividades de irrigação ou piscatórias; 1/10 das terras cultiváveis estavam poluídas, com efectiva redução da áreas agrícolas, particularmente de produção cerealífera e pecuária (Wolton, 2008: 140). Deste modo, a partir de 2013 o discurso do novo Presidente Chinês começa a concentrar-se nas questões ecológicas, estando a ser desenvolvido e aperfeiçoado um Novo Paradigma Ecológico da República Popular da China com Xi Jinping a comprometer-se ainda na 26º Cimeira do Clima, realizada entre 31 de outubro e 12 de novembro de 2021, em Glasgow, a proceder à progressiva descarbonização do país, confirmando a neutralidade carbónica antes de 2060, devendo os combustíveis não fósseis representar até 25% total da energia até 2030.

Sabemos que na Cimeira do Clima do Egipto (COP 27), de 6 a 20 de novembro do ano em curso, as atenções estiveram mais voltadas para o diálogo presencial entre os presidentes das duas grandes potências mundiais, a americana e a chinesa, concentrando-se muito na questão de Taiwan e na guerra da Ucrânia, portanto mais em questões políticas do que de natureza ambiental, ainda assim, os compromissos assumidos previamente pela China são para se manter, apenas com uma nuance, assente na relação estabelecida quer pelo Brasil, quer pela China entre crise ambiental e pobreza, ou seja, em termos práticos as populações não podem pagar a factura económica de um mundo mais verde. Tal significa que a descarbonização na China vai mesmo ser tão progressiva quanto o preciso para não afectar os mais necessitados, sucedendo o mesmo com a substituição dos combustíveis fósseis pelas energias limpas e renováveis.

Voltando uns meses atrás, no Relatório para o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, datado de 16 de Outubro de 2022, no ponto 1 Os trabalhos nos últimos cinco anos e as grandes transformações na última década da nossa era, o presidente Xi Jinping (习近平) refere-se explicitamente à importância de ter as “montanhas verdes” e “as águas limpas”, devendo a “ecocivilização” ser um objetivo a implementar pelas autoridades chinesas, muito mais importante para o país do que “os montes de ouro e prata”, “assim como reforçamos a proteção do meio ambiente em todos os domínios, todas as regiões e todo o processo de desenvolvimento.

O sistema institucional em relação à ecocivilização se aprimorou ainda mais, a prevenção e controle da poluição avançou a níveis mais profundos, e se alcançaram progressos sólidos no desenvolvimento verde, circular e de baixa emissão de carbono.” (Xi, 2022: 10), sendo um dos pontos fundamentais deste marxismo ecológico o regresso à tradição, incluindo a da “fusão entre a Natureza e o ser humano”. (Xi, 2022: 16) e a consciencialização de que “o mundo é de todos” (Ibidem).

Esta mensagem é repetida ao longo de todo o Relatório frisando-se várias vezes a necessidade de convivência harmoniosa entre as pessoas e a Natureza, bem como a poupança de recursos e um desenvolvimento sustentável e amigável, a diminuição das emissões de dióxido de carbono até à neutralidade, um combate sem tréguas à poluição, apoiado no sentimento de pertença, de comunidade de vida e dum profundo respeito pela Natureza (sempre mencionada a maiúscula) (Xi, 2022: 20,27,46-49).

Aconselha-se, ainda, a quem deseje uma introdução a este socialismo ambientalista chinês a consulta do artigo 生态社会主义(eco-socialism/ecossocialismo) na Enciclopédia Baidu (百度百科). Hoje, na China as cinco dimensões a ter em conta no país formam um todo indissociável, “Cinco em Um” (《五位一体》), sendo: economia, política, cultura, sociedade e, como expectável, o ecossocialismo. Porque, por um lado as condições concretas do país à entrada do século XXI assim o exigiram, por outro, há um regresso à tradição filosófica chinesa em que o ser humano é apenas uma parte de um todo interligado.

Há, portanto, a recuperação de uma visão filosófica holística. David Gedalecia (1999: 87) chama-nos a atenção para a comunidade de pensamentos entre a Ecologia Profunda, o Budismo Mahayana e o Taoismo, todos se caracterizando por não ostentarem «bifurcação entre os reinos humano e não humano».

Do Taoismo recebemos uma lição de unidade entre todo o cosmos, bem patente no capítulo 25 de O Livro do Tao (《道德经》), como lhe chamou o tradutor João Reis, onde sobressaem quatro grandes, mas em perfeita harmonia, porque ligados ao Tao, fundamento ou raiz ontológica e existencial (道 Dào), que aqui se apresenta na tradução de Graça de Abreu:

O Céu é grande,

A Terra é grande,

o homem também é grande.

São estes os quatro grandes do Universo.

O Homem segue a Terra

A Terra segue o Céu

O Céu segue o Tao.

Tao segue a sua natureza.

(天大/地大/人亦大/域中有四大/而人居其一焉/人法地/地法天/天法道/道法自然/)

(Graça de Abreu, 2013: 76-77)

A natureza é sagrada e, por isso, há que cuidar dela e respeitá-la, porque todos os actos felizes e inspirados dependem de se estar em harmonia com ela e, através dela, com o Tao, como nos explica a cosmologia taoista exposta no cap. 42 (Reis, 1998: 126).

É então oportuno indagar sobre o que nos diz o Clássico das Mutações (《易經》) da relação apropriada entre os seres e a natureza. Esta dá-se a conhecer através do Fornecimento de Nutrição (颐卦). Assim, no Hexagrama 27, também denominado por Richard Wilhelm “cantos da boca”, porque as linhas do hexagrama figuram uma boca aberta, composta pelo trigrama de Raio/Trovão (震 zhèn), a excitação ou despertar, na base, e o de Montanha (艮 gèn) , a tranquilidade, no topo. Quanto à imagem do Hexagrama, manifesta um trovão no sopé da montanha, ou talvez uma fogueira a brilhar, como que a despertar a natureza, tanto na dimensão física, como na espiritual. Se na montanha tranquila caem raios e trovões, há um despertar de toda a energia trazida pelo Céu à Terra, que se mostra no início da primavera, ou durante a época das sementes lançadas, que vão germinando para oferecer nutrição a todos os seres, mas atenção que a pessoa superior deve ser parca e equilibrada não apenas nas palavras, mas também no que come e bebe, porque tanto a falta como o excesso de nutrição física e espiritual podem matar (《象》. 曰:山下有雷颐;君子以慎言語,莭飲食) (Zhang, 84:123).

Ainda que a abundância seja louvada em quem de direito, já que é uma felicidade a natureza fornecer nutrição, assim como quem o pode fazer, os sábios ou todos os que têm algo a dar, a verdade é que o equilíbrio e harmonia na transmissão e acolhimento dos bens físicos ou espirituais vai determinar a sustentabilidade do planeta, a grande casa comunitária, bem como das nossas pequenas moradas individuais.

Também para o fornecimento da nutrição e sua relação entre nutrientes e nutridos se deve seguir a via do meio, esta na ecologia é essencial para o afastamento de crises, sejam elas maiores como a ambiental ou mais específicas como as alterações climáticas.

Bibliografia

Alves, Ana Cristina. 1998. Ser Cidadão《 凖公民》. Direção de Edição, Celina Veiga de Oliveira e Ng Pak Meng. Macau: Gabinete Técnico do Ambiente (环境技术事務室).

Ferry, Luc. 1993. A Nova Ordem Ecológica. A árvore, o animal e o homem. Trad. Luís de Barros. Lisboa: Asa.

Gedalecia, David. 1999. The Philosophy of Wu Ch´eng. A Neo-Confucian of The Yüan Dynasty. Bloomington, Indiana: Indiana University.

Graça de Abreu, António. 2013 (trad.). Laozi. Tao Te Ching. 《道德经》. O Livro da Via e da Virtude. Edição Bilingue. Lisboa: Vega.

《生态社会主义》(Eco-Socialism) Enciclopédia Baidu. Disponível em: https://baike.baidu.com/item/%E7%94%9F%E6%80%81%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89/7879209, acedido a 26 de novembro de 2022.

Reis, João Carlos (trad).1998. Laozi (老子).O Livro de Tao. Tao Te Ching «道德经» Macau: Fundação Macau.

Soromenho-Marques, Viriato. 2021. “Olhares da China e do Ocidente sobre a Emergência Ambiental e Climática”. A Filosofia Asiática em Portugal e em Macau. 20 de Julho. Disponível em: https://www.cccm.gov.pt/a-filosofia-asiatica-em-portugal-e-em-macau/

Xi Jinping (习近平). 2022. Relatório para o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, 16 de Outubro. 中央广播电视总台欧拉中心葡萄牙语部译 (Trad. pelo departamento de Português do Centro EuroLatino da Rádio e Televisão Chinesa).

Wilhelm, Richard (Trad.). 1989. I Ching or the book of changes. London: Arkana, Penguin Books.

Wolton, Thierry.2008. O Grande Bluff Chinês. Como Pequim nos vende a sua «revolução» capitalista. Lisboa: Editorial Bizâncio.

《五位一体》( Os Cinco em Um) Enciclopédia Baidu Disponível em: https://baike.baidu.com/item/%E2%80%9C%E4%BA%94%E4%BD%8D%E4%B8%80%E4%BD%93%E2%80%9D%E6%80%BB%E4%BD%93%E5%B8%83%E5%B1%80/23151323, acedido a 26 de novembro de 2022.

張中鐸(編) (Zhang Zhongduo)《易经提要白話解》台南市:大孚,民84.