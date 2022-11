Retalho | Quebra de 30% no volume de negócios

DR

No terceiro trimestre deste ano o volume de negócios dos estabelecimentos de comércio a retalho cifrou-se em 11,13 mil milhões de patacas, uma quebra em termos anuais de 30,3 por cento. Os dados foram revelados pelos Serviços de Estatística e Censos que justificam a descida do volume de vendas com o “impacto gerado pela pandemia”.

Entre os principais tipos de comércio a retalho, os negócios de mercadorias de armazéns e quinquilharias (redução de 53,6 por cento) e de artigos de couro (redução de 43,8 por cento), desceram substancialmente face ao terceiro trimestre de 2021. Contudo, o volumesde negócios de automóveis (aumento de 8,4 por cento) e de supermercados (aumento de 5,1 por cento) registou um crescimento.

Quanto ao índice do volume de vendas, o de mercadorias de armazéns e quinquilharias (redução de 53,8 por cento), o de vestuário para adultos (redução de 40,6 por cento) e o de artigos de couro (redução de 40,2 por cento) registaram decréscimos significativos. Porém, os índices do volume de vendas de automóveis (aumento de 5,7 por cento) e de supermercados (aumento de 2,0 por cento) registaram subidas.

Quanto ao período entre Janeiro e Setembro, o volume de negócios dos estabelecimentos do comércio a retalho totalizou 42,83 mil milhões de patacas, ou seja, menos 22,8 por cento, face ao mesmo período de 2021 e o índice médio do volume de vendas desceu 22,2 por cento.