Mundial 2022 leva chineses a questionar se estão no mesmo planeta

Reuters

O Mundial de futebol do Catar, seguido por milhões de chineses, evidenciou o contraste entre a China, que mantém a estratégia ‘zero casos’, e o resto do mundo, com internautas a questionarem, sarcasticamente, se estarão a viver noutro planeta.

“O Mundial arrancou e Pequim está em silêncio absoluto”, descreveu Jessica, uma hospedeira de bordo chinesa a residir na capital da China, num comentário difundido na rede social WeChat, durante a cerimónia de abertura do Mundial. “Sinto-me como se estivesse no fundo de um poço, a contemplar um mundo maravilhoso, com o qual não posso interagir”, acrescentou. “Qual é então o propósito de viver?”, questionou.

Nas últimas semanas, surtos de covid-19 obrigaram à imposição de novos bloqueios restritivos em Pequim, Cantão e dezenas de outras cidades menores da China.

A estratégia de ‘zero casos’ de covid-19 da China inclui o bloqueio de cidades inteiras, a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo para o novo coronavírus para aceder a espaços públicos e o isolamento de todos os casos positivos e respectivos contactos directos em instalações designadas. A China mantém, também, as fronteiras praticamente encerradas desde Março de 2020.

Isto coincide com a realização do Mundial. O evento desportivo, acompanhado por dezenas de milhões de chineses, evidenciou para muitos o contraste entre o país e o resto do mundo, dando origem ao tema #SeráQueEstamosNoMesmoPlaneta nas redes sociais chinesas.

Mundo Ideal

Muitos chineses revelaram-se perplexos com a ausência de regras de distanciamento social e adeptos sem máscaras.

Uma mensagem a questionar a estratégia de ‘zero casos’ de covid-19 da China foi, entretanto, removida ontem da Internet chinesa e o seu autor bloqueado, após se tornar viral.

A mensagem foi removida depois de ter recebido 100.000 visualizações, o número máximo revelado publicamente pela rede social WeChat. O autor, não identificado, levantou várias questões dirigidas à Comissão Nacional de Saúde do país, incluindo por que a China continua a impor restrições tão rígidas, quando no resto do mundo a vida retornou à normalidade.

“Observamos que o público no Mundial do Catar não usa máscaras ou é obrigado a apresentar testes com resultado negativo. Será que estas pessoas estão no mesmo planeta em que nós vivemos”, questionou a mensagem.

A mesma nota pediu às autoridades que tornem pública a taxa de mortalidade da variante Ómicron da covid-19, avaliem o custo de manter a estratégia actual ou expliquem claramente qual é a eficácia das vacinas chinesas.

A estratégia chinesa tem altos custos económicos e sociais e gera forte descontentamento social. Um surto do novo coronavírus pode resultar em bloqueios altamente restritivos, que por vezes se prolongam durante meses.

Segundo dados oficiais, desde o início da pandemia morreram 5.231 pessoas na China devido ao novo coronavírus.

João Pimenta, Lusa