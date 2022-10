Licenças de Jogo | Venetian não comenta alegações da AAEC

DR

A Asian American Sociedade de Diversão S.A. (AAEC, na sigla em inglês) enviou na segunda-feira uma carta à Comissão Especializada do Sector dos Jogos de Fortuna ou Azar a alertar para a possibilidade de a Venetian Macau S.A. não cumprir os critérios do programa do concurso público para as concessões do jogo. Contactada pelo HM, a Venetian Macau respondeu “não ter comentários neste momento” sobre o assunto.

De acordo com a missiva a que o HM teve acesso, a companhia do empresário de Taiwan Marshall Hao argumenta que a Venetian, concorrente ao concurso público, pode perder a “capacidade financeira adequada para operar”, caso a justiça dê razão à AAEC no caso judicial bilionário em que pede uma indemnização superior a 96 mil milhões de patacas.

Como tal, a AAEC alega que a Venetian pode correr o risco de entrar em bancarrota, algo que colocaria em causa a capacidade para operar e cumprir a concessão, como também noticiou o Canal Macau da TDM no telejornal de quarta-feira à noite.

A carta enviada à Comissão Especializada do Sector dos Jogos de Fortuna ou Azar tem como pano de fundo uma disputa que remonta a 2001, ao primeiro concurso público para atribuir concessões de jogo. Na altura, a Las Vegas Sands submeteu uma candidatura em conjunto com a AAEC. Porém, a meio do processo, a gigante norte-americana acabou por se aliar à Galaxy Entertainment, parceria que obteve a concessão. O litígio judicial continua em aberto no Tribunal de Segunda Instância.