Patentes | País tem mais de três milhões de invenções domésticas

O número de patentes de invenção válidas na parte continental chinesa ultrapassou os três milhões, com um crescimento no campo de tecnologias digitais, informou a Administração Nacional de Propriedade Intelectual no domingo.

Até Setembro, havia mais de 3,15 milhões de patentes de invenção válidas detidas na parte continental chinesa, disse Ge Shu, funcionário da administração, numa conferência de imprensa, comunica a Xinhua. Mais de 30 por cento das patentes chinesas pertenciam a indústrias emergentes estratégicas, como veículos de nova energia, criatividade digital e fabricação de equipamentos de ponta, e 13 por cento têm um prazo de patente de mais de 10 anos, de acordo com o funcionário. Até Julho, 326 mil empresas chinesas detiam 2,09 milhões de patentes de invenção válidas.

Ge realçou o crescimento de patentes no campo de tecnologias digitais, e disse que a tecnologia de computação, as medições e as comunicações digitais foram as três principais indústrias no número de patentes de invenção válidas na China até Julho.

O número de patentes tem fortalecido ainda mais o status internacional da China como uma potência de inovação, disse Ge.