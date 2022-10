Basquetebol | Taça Wynn Circuito de 3X3 da Grande Baía começa hoje

Cerimónia de abertura do evento desportivo decorreu este domingo. GCS

Tem hoje início a competição de basquetebol de três intitulada Taça Wynn Circuito de 3X3 da Grande Baía, organizada pelo Instituto do Desporto e Companhia de Recreação e Produção STARMAC, Ltd., contando ainda com o apoio da Wynn Macau.

As provas decorrem nos próximos sete dias em locais como as Ruínas de São Paulo, Largo do Pagode da Barra, Praça de Tap Seac e Wynn Palace. As provas eliminatórias de finais de grupo aberto e grupo feminino terá lugar entre hoje e quarta-feira, e as finais do grupo de grande Baía procederá de sexta-feira a domingo. Para além dos primeiros oito classificados das diferentes etapas das cidades e Grande Baía participarão nas Finais do Grupo de Grande Baía, o evento atraiu ainda a participação de 72 equipas de Grupo Aberto e 33 equipas de Grupo Feminino. Não será necessário adquirir bilhete para assistir às provas que decorrem entre hoje e sábado.

Por sua vez, para as provas de semi-finais e finais de grupo, que decorrem no domingo, último dia da competição, são necessários bilhetes com um custo de 100 patacas. Os mesmos estão à venda entre quarta e quinta-feira, das 14h às 19h, no relvado da porta sul de Wynn Palace e na praça de Tap Seac, cada pessoa poderá comprar dois bilhetes.