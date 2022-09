MNE | Wang Yi encontrou-se com Henry Kissinger

DR

Washington está “errada” na sua percepção da China e não deveria vê-la como rival, disse Wang Yi, quer considera Kissinger como um “bom amigo do povo chinês”

Uma Guerra Fria entre a China e os EUA seria um “desastre” para ambos os países e para o mundo inteiro, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros Wang Yi, após encontro com o antigo Secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger. Durante o seu encontro em Nova Iorque, Wang Yi descreveu Kissinger, que desempenhou um papel vital na normalização das relações entre Washington e Pequim nos anos 70, como um “bom amigo do povo chinês”.

Contudo, o diplomata mais graduado de Pequim advertiu que “um surto de uma nova Guerra Fria será um desastre para a China e os EUA, bem como para outras partes do mundo”, exortando Washington a adoptar uma política racional e pragmática em relação à China.

Segundo o ministro, Washington poderia fazê-lo honrando o seu anterior reconhecimento da posição da China de que Taiwan faz parte do seu território ao abrigo da política “Uma só China”. Wang Yi disse que a recente visita da Presidente da Câmara dos EUA Nancy Pelosi à ilha foi prejudicial para as relações Sino-EUA, tal como o US Congress Taiwan Policy Act 2022. Este último documento, que foi apoiado pela Comissão de Relações Externas do Senado dos EUA, tem como objectivo fornecer a Taipé milhares de milhões de dólares em ajuda à segurança.

Wang prosseguiu dizendo que os EUA têm “uma percepção errada da China”, encarando-a como “o seu rival mais proeminente e um desafiante a longo prazo”. “Algumas pessoas descreveram mesmo histórias de sucesso de intercâmbios China-EUA como sendo histórias fracassadas”. Ao fazê-lo, não respeitam nem a história nem a si próprios”, lê-se na declaração.

A reunificação pacífica com Taiwan é o “melhor desejo da China”, disse Wang, acrescentando que Pequim fará o seu melhor para alcançar este fim. Ele disse, no entanto, que quanto mais “desenfreadas” forem as actividades para a independência de Taiwan, “menos provável” será que a questão possa ser resolvida pacificamente.

Os seus comentários surgiram depois do Presidente dos EUA Joe Biden ter dito no domingo que as tropas americanas defenderiam Taiwan se a ilha fosse atacada pela China. Esta declaração provocou o repúdio de Pequim, que disse que “deplora e se opõe firmemente” a tal posição.

Kissinger adverte Biden

O Presidente dos EUA Joe Biden deveria demonstrar alguma “flexibilidade nixoniana” e tratar a China com paciência, disse o antigo Secretário de Estado Henry Kissinger à Bloomberg. O estadista disse que embora Washington devesse trabalhar para conter a influência de Pequim, isto “não pode ser alcançado através de um confronto permanente”.

Falando à Bloomberg numa entrevista publicada na quarta-feira, Kissinger argumentou que “Biden e as administrações anteriores foram demasiado influenciadas pelos aspectos internos da visão da China” e, na sua pressa em opor-se ao crescente poder, riqueza e influência de Pequim, não conseguiram apreender “a permanência da China”.

Como Secretário de Estado do Presidente Richard Nixon, Kissinger defendeu um compromisso diplomático com a China para impedir o seu alinhamento com a União Soviética durante a Guerra Fria. Anos de proximidade culminaram numa visita de Nixon a Pequim em 1972, após a qual a China abriu a sua economia ao Ocidente, abrindo o caminho para a ascensão do país ao estatuto de superpotência.

Trump e Biden na mesma pauta

Enquanto Kissinger pode ter facilitado a ascensão da China ao poder, as administrações Trump e Biden procuraram contrariar esta ascensão. Trump acusou Pequim de práticas comerciais desleais e impôs tarifas rígidas às importações chinesas, enquanto os militares listaram “o desafio [da China] no Indo-Pacífico” como a sua prioridade número um, uma classificação que permanece inalterada sob Biden.

Biden também manteve em vigor muitas das tarifas do seu antecessor, e formou o pacto de segurança AUKUS com o Reino Unido e a Austrália e os Parceiros no Acordo do Pacífico Azul (PBP) com o Japão, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Ambas as alianças – AUKUS, um pacto de segurança formal, e o PBP, um acordo mais informal – têm como objectivo combater a influência chinesa na região Indo-Pacífico.

Biden disse no domingo que os EUA interviriam militarmente se a China invadisse Taiwan. Seja deliberada ou acidental, a sua declaração rompeu com a política “Uma só China” da Casa Branca, um comunicado de 1972 redigido pelo Departamento de Estado de Kissinger que reconhece, mas não subscreve, a soberania da China sobre a ilha.

Embora os comentários de Biden tenham sido minimizados por funcionários da Casa Branca e do Departamento de Estado, mereceram-lhe uma reprimenda de Kissinger, que numa entrevista na reunião anual do Fórum Económico Mundial na estância suíça de Davos afirmou que “Taiwan não pode ser o centro das negociações entre a China e os Estados Unidos”.

“A questão de Taiwan não vai desaparecer”, continuou Kissinger. “Como tema directo de confronto, é obrigado a conduzir a uma situação que pode sofrer uma mutação no campo militar, o que é contra o interesse mundial e contra o interesse a longo prazo da China e dos Estados Unidos”.

“É claro que é importante impedir a hegemonia chinesa ou de qualquer outro país”, acrescentou Kissinger nos seus comentários à Bloomberg. Contudo, ele advertiu “isso não é algo que possa ser alcançado através de confrontos intermináveis”.