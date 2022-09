Metro Ligeiro | Ho Cheong Kei mais 3 anos como presidente

DR

Ho Cheong Kei vai continuar a exercer o cargo de administrador e presidente do Conselho de Administração da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A. por mais três anos. A nomeação, em comissão eventual de serviço, foi renovada, de acordo com um despacho assinado por Ho Iat Seng, publicado ontem no Boletim Oficial, que produz efeitos a partir de dia 1 de Outubro.

Ho Cheong Kei tem uma longa carreira na administração pública, que inclui o cargo de presidente do conselho de administração das Oficinas Navais e o cargo de presidente e coordenador do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, organismo extinto em 2019. O despacho publicado ontem indica que cabe à Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A. suportar a remuneração de Ho Cheong Kei, fixada pela assembleia-geral da sociedade.