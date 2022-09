Fotografia | Gonçalo Lobo Pinheiro expõe no Brasil

Gonçalo Lobo Pinheiro

O fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro, radicado em Macau há mais de 12 anos, volta a estar presente no Paraty em Foco – Festival Internacional de Fotografia de Paraty (PEF 2022) cuja 18.ª edição arrancou ontem. Depois de se ter estreado em 2019 na exposição principal com a fotografia “Hope and belief” que retrata Ratna Khaleesy, uma imigrante indonésia residente em Macau, desta vez Gonçalo Lobo Pinheiro apresenta-se com duas fotografias inserido na mostra colectiva “Fotografia Arte Plural” promovida pela Icon Artes Galeria e com curadoria de Angela Magalhães e Nadja Peregrino, que estará patente no anexo do Sandi Hotel, no Largo do Rosário, em pleno centro histórico de Paraty até domingo.

Segundo o director de arte Paulo Salgado e as curadoras Angela Magalhães e Nadja Peregrino, responsáveis pela mostra, o público do Paraty Em Foco “poderá apreciar ali processos criativos fecundos que espelham o vigor da fotografia contemporânea”. “A ressignificação de imagens apropriadas; a dinâmica do movimento em formas abstractas; a presença do corpo feminino como afirmação de múltiplas subjectividades; a inter-relação entre fotografia e texto e a linguagem videográfica como lugar de uma perspectiva multimédia”, pode ler-se no manifesto da exposição, publicado no site oficial do festival.

O fotojornalista disse estar satisfeito com o regresso. “É com muito agrado que volto a um lugar que muito me diz, não só do ponto de vista profissional, mas também familiar. Apesar desta vez não poder estar presente fisicamente, espero que o festival seja um enorme sucesso e que a mostra ‘Fotografia Arte Plural’ agrade todos os visitantes do certame.” Gonçalo Lobo Pinheiro é o único fotógrafo estrangeiro escolhido para a mostra, sendo representado no mercado brasileiro pela Icon Artes Galeria.