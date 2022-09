Festival da Lua | Feriados com média diária de 16 mil turistas e metas frustradas

DR

As expectativas da Direcção de Serviços de Turismo apontavam para uma média de 20 mil a 30 mil visitantes por dia, mas os números ficaram longe do pretendido

Durante os dias associados ao feriado do Chong Chao o território recebeu uma média de 16 mil visitantes, de acordo os dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública. No entanto, os dados ficaram longe das melhores expectativas da Direcção de Serviços de Turismo (DST), com um total de 42.521 visitantes, até às 17 horas de ontem, quando se esperava que se atingisse pelo menos aos 60 mil habitantes, nos três dias.

Antes dos feriados, a DST tinha deixado a previsão que o território recebesse uma média diária de 20 mil a 30 mil turistas durante os dias do Bolo Lunar. Este número não foi alcançado em qualquer dos dias das festividades.

Sábado foi o dia com mais visitantes, quando entraram no território 16.535 turistas. O posto das Portas do Cerco foi o mais movimento, com 9.012 entradas, seguido pelo Posto Fronteiriço da Ilha da Montanha, que registou 4.640 entradas. Nesse dia, a terceira fronteira mais movimentada foi de Qingmao, com 1.456 entradas.

No domingo, os dados indicam a entrada de 15.550 turistas, no que represento um decréscimo de 985 pessoas face ao dia anterior, com 8.957 a entrarem pelas Portas do Cerco, 3.997 pelo Posto Fronteiriço da Ilha da Montanha e 1.534 entradas por Qingmao.

Ontem, até às 17h, o território tinha recebido mais 10.436 visitantes, no que não deixou de ser uma quebra face aos dias anteriores, uma vez que por essa hora no sábado e domingo tinha chegado 12.644 visitantes e 10.677 visitantes, respectivamente.

Mudança das regras

Com Macau a depender quase exclusivamente do mercado do Interior, uma vez que a quem entra de todos os outros países e regiões é exigida uma quarentena de pelo menos sete dias, o número de visitantes terá sido afectado pelas alterações mais recentes nas políticas pandémicas.

Segundo as novas regras das autoridades do Interior, desde sábado e até 31 de Outubro que as pessoas que se desloquem por terra, avião ou mar no Interior precisam de apresentar um resultado negativo de teste ácido com a validade de 48 horas.

A medida foi justificada com a necessidade de evitar cadeias de transmissão durante estes feriados e durante a Semana Dourada, que costumava ser uma das melhores épocas do turismo para Macau.

Apesar da média deste fim-de-semana, o Governo Central prometeu estudar medidas para impulsionar o turismo na RAEM a médio e longo prazo. A promessa foi deixada por Xia Baolong, após um encontro com Ho Iat Seng, na semana passada.

Também na semana passada, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, considerou que a recuperação da indústria do turismo está dependente do fim da suspensão das excursões do Interior a Macau. As excursões estão suspensas desde o início de 2020, quando surgiram os primeiros surtos de covid-19.