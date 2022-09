Albergue SCM | Lanternas do coelhinho em exibição a partir de amanhã

DR

Depois de um interregno devido à pandemia, a mostra “Lanternas do Coelhinho – Uma Exposição de Carlos Marreiros e Amigos – Parte 17 – Lanternas de 2009 a 2022, por ocasião da celebração do 73º aniversário da República Popular da China” será inaugurada amanhã, às 18h30, no Albergue SCM.

A edição deste ano reúne um total de 28 lanternas criadas por artistas, designers e diversas personalidades de Macau e de outros países. A mostra fecha portas a 19 de Outubro.

No mesmo local vai decorrer a habitual festa de celebração do Festival da Lua, que decorre amanhã, entre as 18h30 e as 21h30.

O evento conta com um espectáculo protagonizado pela Tuna Macaense, além de ter sessões de caligrafia chinesa para que todos os participantes possam aprender a arte.

Além disso, as crianças podem receber uma lanterna com a figura de um coelho trabalhada de forma criativa em papel e outros materiais, sendo que, a partir das 17h, serão distribuídas caixas com petiscos referentes ao Festival da Lua.