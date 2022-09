TCR Asia: Rodolfo Ávila acredita nas potencialidades do MG

DR

Na única prova que disputou esta temporada, no mês de Julho, em Zhuzhou, Rodolfo Ávila ofereceu à MG XPOWER Racing a primeira vitória com o novo modelo MG5 XPOWER TCR. O piloto de Macau está consciente que dificilmente conquistará algum título esta temporada, mas está confiante que a sua nova máquina ainda tem muito potencial para explorar.

“A vitória em Zhuzhou mostrou que o novo carro tem potencial. Porém, todos temos a consciência que ainda há muito trabalho a fazer para termos um carro fiável e capaz de ombrear de igual para igual com a concorrência”, disse o piloto da RAEM ao HM. “Os nossos principais adversários têm ao dispor um carro (o Link & Co) que está no seu desenvolvimento máximo, com provas dadas e títulos de pilotos e equipas conquistados na Taça do Mundo da FIA”, relembra Ávila.

O campeão do TCR China soube como tirar partido das circunstâncias nas últimas das quatro corridas, que foram disputadas no primeiro fim de semana de Julho em Zhuzhou, para obter um quinto lugar e uma vitória. O fim de semana só não correu melhor, porque desistiu nas duas corridas de sábado, uma devido a um toque e outra por causa dos estragos no carro dessa mesma colisão.

O novo MG5 XPOWER TCR sucede ao MG6 XPOWER TCR que Ávila conduziu nas duas temporadas passadas e tem a particularidade de usar um motor de dois litros diferente. Ao contrário de todos os outros carros da categoria TCR, este modelo é o único construído e desenvolvido totalmente na China. Como a equipa oficial da MG, gerida pela Shanghai Lisheng Racing, tem base em Xangai, todo o trabalho de pré-temporada ficou comprometido pelo longo confinamento a que esteve sujeita a cidade.

“A equipa enviou um carro para o Circuito Internacional de Guangdong e fiz algumas sessões de testes com ele. Mas não estava nenhum elemento da equipa e os problemas que fomos encontrando no caminho não eram de fácil resolução. Evidentemente, o carro chegou à primeira prova ainda muito longe de ser competitivo e com diversos problemas de fiabilidade”, recorda Ávila, que acrescenta que “para além dos normais problemas de juventude, chegámos à prova de Zhuzhou sem qualquer referência de anos anteriores, pois este é um carro diferente do anterior e também não foi possível testar antes da prova. A primeira prova do ano foi mesmo a primeira vez que toda a equipa e pilotos tiveram a oportunidade de testar sem constrangimentos este carro novo.”

Remar contra a maré

Apesar do clima de incerteza em que está mergulhado o automobilismo chinês, não há tempo a perder e a MG XPOWER Racing quer recuperar o tempo perdido.

“Continuamos a trabalhar para desenvolver o nosso MG5. Depois da corrida de Zhuzhou já realizamos mais dois dias de testes no Circuito International de Shanghai, onde nos focámos em desenvolver o sistema de direcção assistida para tornar o carro mais fiável e mais ágil em curvas de alta velocidade”, explica o único piloto lusófono que até hoje conseguiu conquistar um título de carros de Turismo no continente asiático. “Também estamos a desenvolver o chassis do carro em termos de ajuste de suspensão. Isto, para ser possível uma melhor aderência em aceleração em curvas de baixa velocidade.”

Infelizmente, os novos surtos de covid-19 voltam a limitar as viagens no continente chinês, o que prejudica os trabalhos da equipa do piloto português. “Tem sido uma grande aventura. Claro que é sempre bom ver o progresso que temos feito. Com a situação pandémica o nosso programa de testes e corridas está adiado por agora, mas espero poder voltar ao volante do carro para ver os updates que foram feitos”, salienta o actual quinto classificado no TCR Asia.

Calendário confuso

O calendário do Campeonato da China de Carros de Turismo e o campeonato TCR Ásia continua bastante fluído e Ávila ainda não sabe quando voltará a correr. Depois do arranque em Zhuzhou, com quatro corridas em quatro dias, ambas as competições, que este ano correm em conjunto, preparavam-se para correr no último fim de semana de Julho em Ningbo e no fim de semana de 17 e 18 de Setembro em Xangai.

A prova de Ningbo desapareceu do calendário. Já a corrida de Xangai, foi transferida do Circuito Internacional para o mais pequeno circuito de Tianma, um fim de semana mais tarde. Contudo, devido às medidas de segurança ainda em vigor na cidade e que impedem a organização de eventos desportivos desta envergadura, espera-se mais um adiamento ou cancelamento.

Caso as condições do final do ano permitam, as corridas irão recomeçar em Zhuzhou, no último fim de semana de Outubro, para um regresso ao circuito citadino de Wuhan no primeiro fim de semana de Novembro. Com a ausência das Taças do Mundo da FIA do 69º Grande Prémio de Macau, a principal competição de carros de Turismo da China ocupará mais uma vez o espaço deixado vago na Corrida Guia.