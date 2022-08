5G | Operadores chineses investem 400 mil milhões de yuans

DR

Os operadores de telecomunicações da China investiram um total de 401,6 mil milhões de yuans na tecnologia 5G, de acordo com a Convenção Mundial 5G, inaugurada na quarta-feira em Harbin, província de Heilongjiang, nordeste da China, informa o Diário do Povo.

A China tem mais de 1,85 milhões de estações de 5G e mais de 450 milhões de usuários de 5G, ambos representando mais de 60 por cento do total global, segundo a convenção.

De acordo com Liu Liehong, presidente do China United Network Communications Group Co., Ltd., a aplicação acelerada da tecnologia 5G levou ao surgimento de novas indústrias e novos modos de negócios. “Várias empresas chinesas estão lideram actualmente o mundo em investigação e desenvolvimento de 5G e aplicativos”, disse Liu.

“A construção da 5G na China fez avanços notáveis, obtendo progressos significativos nas áreas de internet industrial, cidades inteligentes e vilas inteligentes”, disse Wu Hequan, académico da Academia Chinesa de Engenharia.

Com o tema “5G+ Por Todos Para Todos”, a convenção de três dias visa reunir as mais recentes conquistas do mundo no desenvolvimento da tecnologia 5G e construir uma plataforma internacional para a cooperação tecnológica e industrial. A primeira sessão deste evento foi realizada em Pequim em 2019.