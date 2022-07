Henrique Sá Pessoa “entusiasmado” com abertura de restaurante em Londres

DR

O ‘chef’ Henrique Sá Pessoa vai abrir um restaurante em Londres no final deste ano, projeto que o português encara com “entusiasmo”, mas também está consciente dos desafios que vai enfrentar devido à dimensão e dificuldades na indústria.

O “Joia” vai abranger os três andares superiores de um novo hotel, com um bar no 14.º andar, um restaurante no 15º andar e outro bar no telhado, junto à piscina, que terá vista sobre a capital britânica.

O hotel de 164 quartos no sudoeste de Londres situa-se junto à antiga central elétrica a carvão Battersea Power Station, cujo edifício e torres emblemáticas são consideradas património histórico e foram preservadas no âmbito de um grande projeto imobiliário.

Sá Pessoa disse à Agência Lusa estar “super entusiasmado”, mas reconhece que “um dos grandes desafios” vai ser a falta de mão-de-obra que está a afetar o setor da restauração britânico, sobretudo na capital.

“Para um português ter um restaurante numa cidade como Londres é sempre um orgulho e também uma enorme responsabilidade. Da mesma forma que estou entusiasmado também tenho a consciência de que não tenho um trabalho fácil pela frente”, disse.

Restaurantes e hotéis londrinos têm optado por reduzir o horário de funcionamento ou o número de serviços disponíveis, e estas são possibilidades que Sá Pessoa não exclui.

“Mas, se não quisesse esse desafio, não o tinha aceite”, vincou, mostrando-se confiante de que “clientes não faltam”, como observou numa visita recente a Londres.

O restaurante vai oferecer “pratos despretensiosos mas inovadores” com sabores da Península Ibérica – “60% de cozinha portuguesa, 40% espanhola” -, com destaque para o marisco, carne de porco e arroz.

Os pratos e ingredientes anunciados incluem camarão carabineiro grelhado, bisque cremoso de orzo, bacalhau com tomate e coentros, cebola em pickles ou caviar de azeite.

Henrique Sá Pessoa entende que a cozinha portuguesa já “tem alguma força em termos comerciais e de perceção” em Londres graças ao trabalho de ‘chefs’ como Nuno Mendes e Leandro Carreira, que abriram restaurantes na cidade e publicaram livros em língua inglesa.

O “Joia” é uma segunda colaboração de Sá Pessoa com a rede de hotéis Art’otel, parte do grupo PPHE, após a abertura em 2021 do restaurante “Arca” em Amesterdão, capital dos Países Baixos.

Em ambos trabalha como ‘chef’ consultor, escolhendo e formando a equipa e definindo o menu, mas só estará em cada um dos locais uma semana por cada dois meses, fazendo o resto do acompanhamento à distância.

Para o português, este é um regresso a Londres, onde iniciou a carreira entre 1997 e 1999 num grande hotel antes de seguir para Sidney, onde trabalhou também para a cadeia Sheraton, acabando por se restabelecer em Portugal em 2002.

Henrique Sá Pessoa dirige desde 2015 o “Alma” no Chiado, em Lisboa, que ganhou uma estrela do Guia Michelin no primeiro ano de atividade e em 2018 passou para duas estrelas (três estrelas é a distinção máxima).

No ano passado entrou para 38.º lugar na tabela dos 100 distinguidos na lista dos “The Best Chef Awards”, a maior entrada na classificação.

Além do “Alma”, possui mais três restaurantes em Portugal e outro em Macau, mas este encontra-se encerrado desde fins de 2020 devido ao confinamento imposto para travar a pandemia covid-19.