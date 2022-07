Parto | Infectada com covid-19 dá à luz no hospital público

DR

Uma mulher de 26 anos, infectada com covid-19 e a cumprir quarentena no Hotel Sheraton, deu à luz na sexta-feira, um bebé do sexo masculino que testou negativo à doença. Em comunicado, os Serviços de Saúde relatam que a mulher, com um período de gestação superior a 40 semanas, apresentou sinais de parto e “precisou de ser imediatamente encaminhada para o hospital”, onde foram tomadas as previdências necessárias.

O bebé viria a nascer por volta das 05h50 de sexta-feira. Perante as questões levantas acerca da utilização de máscara durante o parto ou se o recém-nascido teria sido separado da mãe após o nascimento, o médico-adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário esclareceu, segundo a TDM-Canal Macau, que os dois estão juntos no Centro Clínico de Saúde Pública no Alto de Coloane e que durante o parto, as mulheres não estão obrigadas a usar máscaras do tipo KN95.