Alfredo Gomes Dias, historiador: “Macau manteve o seu caminho”

O livro “Macau entre Repúblicas”, da autoria do historiador Alfredo Gomes Dias, foi apresentado na segunda-feira no Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa. A obra traça o panorama de um território embrenhado entre o republicanismo em Portugal e na China, de 1910 e 1911, e a forma como Macau conseguiu manter o seu estatuto

Como surgiu este projecto?

Este livro parte de um projecto de investigação mais vasto, uma vez que estudo a história de Macau desde 1987, sempre focado na história contemporânea, entre o século XIX e a primeira metade do século XX. Nos trabalhos de investigação que fui fazendo deparei-me com a coincidência das datas da implantação da I República em Portugal e da República na China. Como temos sempre a ideia de que não há coincidências na história, mas sempre algum significado, fui à procura do contexto que explicava como dois países geograficamente opostos tinham desenvolvido, em simultâneo, um processo que levou ao fim da Monarquia em Portugal, com a Dinastia de Bragança em 1910, e depois o fim da dinastia chinesa em 1911. É curioso pensar que estas duas dinastias tiveram uma duração semelhante, começando ambas no princípio do século XVII.

Que causas históricas realça para explicar essa coincidência?

Percebe-se que houve um movimento internacional de processos históricos em diferentes impérios que levam à sua decadência e à implantação de regimes republicanos, em Portugal, na China e na Turquia, por exemplo. É nesse processo de decadência que explicamos, em parte, a I Guerra Mundial. Tentei então explorar os significados mais profundos além da semelhança entre datas.

Qual o republicanismo com maior impacto em Macau? O movimento republicano chinês tinha maior expressão no território face ao português, dada a proximidade geográfica da China?

A proximidade geográfica tem um peso grande porque, ainda por cima no início do século XX, as proximidades geográficas não eram as mesmas que são hoje. Além disso, tínhamos as pontes sociais e políticas que existiam no território, nomeadamente da parte de uma certa elite com a China, que explica a influência posterior do republicanismo chinês em Macau. Temos depois de associar as questões do republicanismo chinês com as questões sociais e políticas que existiam na altura entre Portugal e a China, porque havia questões diplomáticas que estavam em aberto que levavam a movimentos sociais que, de alguma forma, se manifestavam em Cantão contra a presença portuguesa. O movimento republicano acaba também por sofrer com esta influência.

A nível internacional, a Revolução dos Jovens Turcos, por exemplo, foi um dos movimentos que inspiraram ambas as revoluções republicanas. Houve, assim, uma forte influência de movimentos que ocorriam na Europa.

Exactamente. No princípio do século XX assistimos a um processo quase em cadeia de decadência dos grandes impérios. Depois, a I Guerra Mundial faz desabá-los por completo. Por um lado, processos internos levaram à decadência de cada império, mas depois também a conjuntura internacional e a influência que leva a algum contágio entre territórios e que acabam por conduzir a tensões militares e diplomáticas que levam à I Guerra.

A China era um país mais aberto ao Ocidente em relação ao que viria a ser depois de 1949? Havia maior penetração dos ideais políticos ocidentais no início do século XX?

Isso depende um pouco dos contextos. Se pensarmos em Xangai, isso é absolutamente verdade. A cidade era cosmopolita e abriu-se completamente ao mundo, instalando-se depois a comunidade conhecida como os “portugueses de Xangai”. Nesta altura, a cidade recebe cerca de 40 nacionalidades diferentes, segundo o estudo que fiz, porque era, de facto, uma cidade completamente aberta ao mundo. O período republicano até à II Guerra Mundial é mais aberto, até pela presença de Sun Yat-sen e as relações diplomáticas que tinha com outros países. Este processo é limitado pela situação interna do país. A implantação da República leva a uma transformação do regime, mas depois o processo de instabilidade política, com os senhores da guerra e o conflito civil entre o partido do Kuomitang e o Partido Comunista Chinês, põe em causa qualquer processo de abertura ao Ocidente.

Como era Macau entre estes dois mundos? Foram nomeados governadores republicanos, como Carlos da Maia. As elites políticas debatiam ideias entre o mundo português e chinês?

Em toda a governação feita até 1974, não me parece que tenha havido grande influência de ideias políticas do republicanismo em Macau. A sua singularidade, e o que permitiu a sobrevivência ao longo de todos estes séculos, foi sempre construída por parte da Administração portuguesa percebendo que a vida no território tinha as suas particularidades e não permitia oscilações tendo em conta a mudança de regimes que ocorriam em Portugal. Isso é bastante visível entre meados do século XIX até à década de 70 [do século XX], pois não creio que as grandes mudanças políticas ocorridas em Portugal tivessem uma forte influência na forma de governar Macau. Até por força da necessidade de determinadas relações com a comunidade chinesa e a China que não era compatível com as infecções políticas de Portugal.

Que conclusões históricas tira deste trabalho de investigação?

É muito interessante perceber a forma como Portugal e China, em contextos geográficos diferentes, participaram num contexto político global que existiu nessa época. Macau, apesar dessas mudanças, manteve o seu caminho e a sua forma de estar que lhe garantiu a sobrevivência até 1999. No último estudo, feito com Joana Barroso Hortas, foi também interessante ver como a imprensa em Portugal tratou [o movimento republicano chinês] e como os republicanos portugueses foram lendo as notícias na China.

Quais as reacções mais comuns que encontraram?

Os republicanos portugueses acolhiam, muitas vezes com discursos com grande esperança, o movimento na China como se fosse o ecoar do republicanismo no mundo. Havia, por outro lado, análises mais cautelosas do que se estava a passar. Isso ensina-nos a perceber o que era o pensamento republicano em Portugal, olhando para acontecimentos internacionais. O estudo pode ser interessante nessa perspectiva, mesmo para quem pretende aprofundar conhecimentos sobre o republicanismo em Portugal e na imprensa. As notícias sobre a República na China, no momento em que ainda se estava a consolidar a República em Portugal, era uma forma de dar alento ao nascimento do republicanismo português.

Alguns dos ideais do republicanismo português passavam pelo sufrágio universal ou maior acesso da população à educação. Até que ponto havia semelhanças com os ideais republicanos na China?

Os ideias sociais estão lá, mas têm uma roupagem um pouco diferente. As situações sócio-políticas e económicas da China eram um pouco diferentes face a Portugal. Os costumes chineses foram profundamente alterados com a República e isso é interessante de ver no livro, porque tentamos ilustrar o estudo da imprensa com imagens e ilustrações dos jornais republicanos em Portugal, que revelam bem o esforço que a República chinesa estava a fazer no sentido de mudar os hábitos sociais. Os princípios defendidos por Sun Yat-sen levavam a uma ideia de romper com o regime político anterior mas também de construir, do ponto de vista social, uma China diferente, em prol da melhoria do bem-estar do povo chinês.

Falta estudar mais a influência de Sun Yat-sen em Macau?

Penso que sim, porque é uma figura com uma dimensão e relevância tal, que penso que haverá sempre deficiência em matéria de investigação. Mas em que medida temos fontes que nos permitam construir outras narrativas e perspectivas históricas sobre a presença de Sun Yat-sen, de forma a dar um novo contributo sobre a sua vida em Macau? Deveria haver um esforço grande em Macau no sentido de procurar essas fontes ou reinterpretar as que já existem.