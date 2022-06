Estado de Sítio em Macau

DR

Domingo, 28 de Maio de 1922, no Bazar um ladim do contingente moçambicano causou um problema com os chineses, levando o barbeiro Sr. Au Ieong Seng a ser preso na esquadra n.º 1 na Rua das Lorchas (conhecida por Chip-Seng). Uma multidão cercou o edifício, exigindo a libertação do operário e como a situação não se resolveu através do diálogo, para aí foi enviada uma força de infantaria. Posicionados entre os manifestantes e a entrada da esquadra, os quarenta militares cercados ouviram apupos e insultos durante toda a noite, com 4 mil pessoas a encher a Avenida Marginal.

Na manhã de 29 de Maio foi declarada a greve geral só contra os portugueses, apesar de estar já em curso desde 24 de Janeiro “uma greve de trabalhadores chineses que afecta as carreiras de vapores de Macau, Hong Kong, Shanghai e Cantão”, segundo Beatriz Basto da Silva (BBS). O Comissário da Polícia, Capitão Almeida Cabaço vendo exaurida a força de infantaria mandou vir reforços para a render, chegados pelas águas do Porto Interior na lancha Almirante Lacerda. Encontrando oposição ao desembarcar, forçando a saída o tenente Rogério Ferreira rompeu “com êxito a multidão compacta que se interpunha entre si e a ponte-cais, a uma distância de cerca de cinquenta metros. A inesperada aparição do tenente e a sua menção de avançar não suscitou, à primeira vista, qualquer reacção, pelo que aquele conseguiu até abrir caminho e avançar alguns passos. Passar, todavia, tornou-se completamente ilusório. O círculo que se abrira à sua volta fechou-se subitamente, desencadeando uma vertiginosa sucessão de acontecimentos.

Imobilizado, não pôde proteger-se de um punho que o atingiu na cara fazendo-lhe voar o boné, nem evitar que a espada lhe fosse arrancada primeiro, e partida depois, com um ruído metálico, num joelho anónimo”, segundo João Guedes, que refere, “Uma detonação partia do meio da multidão e um soldado da primeira linha caía, mortalmente atingido. O disparo teve o efeito de uma ordem de fogo. Com surpreendente rapidez e sincronismo para quem estava à beira do esgotamento, os militares levaram as espingardas à cara e dispararam, visando a menos de dois metros.

Dezenas de pessoas caíram fulminadas à queima-roupa. As culatras armaram de novo em rápida cadência e as armas fizeram mais uma descarga, logo outra, e outra ainda, produzindo um caudal de vítimas.”

Devido à gravidade do incidente, ainda nesse dia o Capitão-de-fragata, Luís António de Magalhães Correia declarou o estado de sítio em Macau e suspendeu por oito dias as garantias constitucionais. Era encarregado do Governo de Macau desde 20 desse mês, pois o Governador Capitão-Tenente Henrique Monteiro Correia da Silva partira com a família a 21 de Maio para Hong Kong, onde esperava transporte para a metrópole.

O comandante militar e Administrador do Concelho, o Coronel Joaquim Augusto dos Santos ficou à frente do Conselho Militar da Cidade a 29 de Maio e decretou o encerramento de 68 “associações de classe cujos estatutos não estavam autorizados ou requeridos”, segundo BBS. “Logo na noite desses acontecimentos, a Associação Geral dos Operários de Macau realizou uma sessão, com carácter de urgência, decidindo reclamar junto da governação portuguesa e pedir auxílio às autoridades de Cantão”, retirado do livro Governadores de Macau.

“Na hora do balanço as autoridades contaram oficialmente 78 mortos e mais de duzentos feridos que encheram até aos corredores os três hospitais, nenhum deles preparado para enfrentar um tão colossal desastre”, segundo João Guedes, “As vítimas mortais do Chip Seng foram levadas em batelões para a ilha da Taipa e aí sepultadas em vala comum, o que contribuiu para incendiar mais ainda os ânimos.”

Greve geral

Após os distúrbios, as lojas fecharam e os chineses saíam aos milhares por dia de Macau, deixando a cidade quase deserta, segundo Jaime do Inso, que refere, “Em redor da Colónia, os chineses estabeleceram activa vigilância, não permitindo a entrada de género algum e não tendo os europeus e os macaenses quem os servisse. Os únicos víveres que se podiam obter, trazidos de Hong Kong pelas lanchas da capitania, eram racionados.”

Correia da Silva ao saber do incidente, a 30 de Maio regressou a Macau e reassumiu as funções de Governador. Nesse dia foi publicado o edital n.° 2 a convocar todos os cidadãos portugueses válidos a apresentarem-se imediatamente no Quartel do Corpo de Voluntários (em Santa Clara, BBS) afim de serem mobilizados para serviço do governo.

Atendendo à urgente necessidade de prover ao serviço de abastecimento de géneros alimentícios à população foi nomeada ainda nesse dia uma Comissão de Abastecimento e ampliada a 31 de Maio, passando a funcionar junto do Quartel-General sob a presidência do Tenente-coronel reformado José Luís Marques, tendo a incumbência da direcção de todos os serviços referentes a esse abastecimento, sendo colocada à sua ordem $20:000 pela Direcção da Junta da Fazenda. A Comissão comunica ao povo que às 9h de 1 de Junho a Padaria de Hop-Hing (Travessa do Soriano n.°14) teria à venda a pronto pagamento e pelo custo normal, para os portugueses e estrangeiros (estes quando europeus) o pão e quem não poder comparecer, enviar uma requisição com a respectiva assinatura bem legível.

A 5 de Junho, o suplemento ao n.°22 do Boletim Oficial refere, por estar a ordem pública inteiramente restabelecida e existir um completo sossego em todo o território da Província é levantado o estado de sítio, passando a suspensão total das garantias constitucionais a parcial para o feito de atender às necessidades de abastecimento da população e da regular execução dos serviços públicos.

A 8 de Junho, a Comissão de Abastecimento avisa o público a partir desse dia nas casas ‘Alto Douro’ e ‘Luso-americana’ encontram-se à venda ovos, hortaliças, bananas e laranjas, referindo o preço da batata vendida nas lojas europeias de 12 avos cada cate. Dois dias depois, a mesma comissão publica o aviso:



Por edital de 10 de Junho, o Comandante Militar Augusto dos Santos decreta: 1- Rigorosa punição a todos os indivíduos que, por ameaça ou qualquer outra forma, coajam os residentes pacíficos desta colónia a abandoná-la ou impeçam os trabalhadores ou comerciantes de, livre e honestamente, exercer as suas profissões; 2- Receberá um prémio de 200 mil patacas todo aquele que proporcionar a prisão e produza as provas suficientes para a condenação de qualquer indivíduo que pratique o crime de que trata este edital; 3- Que o Comissariado da Polícia determine que a Polícia Secreta proceda a activas diligências.



A Comissão de Abastecimento à Cidade de Macau é dissolvida a 12 de Junho e organiza-se uma secção dos Serviços de Subsistência a cargo de José Luís Marques a funcionar junto ao Quartel-General enquanto prevalecer a situação anormal que a colónia presentemente atravessa.