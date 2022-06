Sector dos serviços na China contraiu em Maio pelo terceiro mês consecutivo

DR

A actividade no sector dos serviços da China contraiu pelo terceiro mês consecutivo, em Maio, segundo um indicador elaborado pelo sector privado, reflectindo o impacto das medidas de prevenção epidémica no país.

O Índice de Gestores de Compras (PMI), elaborado em conjunto pela publicação económica Caixin e o grupo Markit, subiu para 41,4 pontos, acima da marca de Abril, de 36,2 pontos, face ao levantar de algumas das restrições impostas em Xangai e outras cidades. No entanto, neste indicador, uma marca acima dos 50 pontos implica expansão e, abaixo, uma contração.

Analistas consideram que a debilidade no setor dos serviços, que responde por cerca de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) da China e metade dos empregos urbanos, provavelmente vai persistir, enquanto o país mantiver a estratégia de ‘zero casos’ de covid-19.

A pesquisa da Caixin revelou que novos negócios, incluindo novos pedidos de exportação, caíram pelo quarto mês consecutivo em Maio, uma vez que as restrições à mobilidade restringiram o consumo e interromperam as operações.

Isto refletiu-se no mercado de trabalho: dados oficiais revelaram que a taxa de desemprego na China subiu para 6,1%, em abril, a maior desde Fevereiro de 2020, e bem acima da meta do governo para 2022, de menos de 5,5%.

“A leitura [para o sector dos serviços] em Maio foi a segunda mais baixa desde Fevereiro de 2020, já que a pandemia da covid-19 na China ainda pesa fortemente na actividade”, disse Wang Zhe, economista do Caixin Insight Group.

“O emprego permaneceu em território de contração desde o início deste ano. O impacto da pandemia atingiu o mercado de trabalho. As empresas não estão muito motivadas a aumentar as contratações. Como resultado, o número de negócios pendentes no setor de serviços cresceu ainda mais”, apontou Wang.

Para estabilizar a situação num ano politicamente sensível, o Governo chinês anunciou recentemente um pacote de 33 medidas, que abrangem políticas fiscais, financeiras, de investimento e industriais, embora analistas digam que a meta oficial de crescimento económico, de “cerca de 5,5%”, vai ser difícil de alcançar se o país não prescindir da política de ‘zero casos’ de covid-19.

“É necessário que os formuladores de políticas prestem mais atenção ao emprego e aos serviços logísticos. Remover obstáculos nas cadeias de fornecimento e na industria e promover a retoma do trabalho e da produção vai ajudar a estabilizar e proteger o mercado de trabalho”, apontou Wang.

O economista disse que subsídios deviam ser distribuídos para pessoas cujos rendimentos foram afetados pelas medidas de prevenção epidémica.

O PMI composto de Maio, que inclui manufactura e serviços, subiu para 42,2 pontos, de 37,2 no mês anterior. A actividade fabril encolheu menos acentuadamente em maio, mas ainda assim registou a segunda maior queda desde fevereiro de 2020, sugerindo que a recuperação continua a ser frágil. O Caixin PMI é compilado pela S&P Global a partir de respostas a questionários enviados a gestores de compras na China.