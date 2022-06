Albergue SCM | “Raízes”, de Giulio Acconci, inaugurada na quarta-feira

Giulio Acconci

O Albergue SCM acolhe a partir de quarta-feira “Raízes”, uma mostra individual de Giulio Acconci que regressa às exposições ao fim de um longo período a desenvolver outros projectos. A mostra reúne pinturas e esculturas que reflectem o percurso pessoal e as influências familiares do artista

Afastado de exposições em nome individual há algum tempo, a arte de Giulio Acconci pode voltar a ser vista em Macau numa nova exposição que abre portas a partir da próxima quarta-feira, 8, às 18h30. “Raízes – Exposição de Arte Individual de Giulio Acconci” é uma mostra, que reúne pintura e escultura, que integra o cartaz das comemorações do 10 de Junho – Dia de Camões, Portugal e das Comunidades Portuguesas, que traz vários eventos culturais à cidade.

A colecção de obras conta a história de um homem que nasceu em Macau e que sempre contactou com diversas comunidades que fazem parte do território, mas que recebeu ao longo da vida influências do Myanmar da parte da mãe e italianas da parte do pai. O arquitecto Carlos Marreiros, presidente do Albergue SCM, desafiou Giulio Acconci a olhar para si próprio e a revelar-se através da arte.

“O conceito principal desta exposição tem a ver com as minhas raízes que são muito diversas. O meu pai nasceu em Itália e a minha mãe pertence a um grupo étnico do Myanmar. Mas o facto de ter nascido em Macau e de ter amigos chineses, por exemplo, também contribui para essa diversidade. Em criança sempre falei inglês e cantonês, e também estudei português. Sempre tive a capacidade de aprender e absorver mais sobre outras culturas e idiomas”, contou ao HM.

Giulio Acconci confessou ter-se embrenhado de forma emotiva no processo de criação e preparação da mostra. Os trabalhos são um reflexo disso mesmo. “Comecei por fazer alguns trabalhos com tinta da china, mas senti que, apostar no abstracto seria o mais indicado para expressar todos os sentimentos e contar uma história”, disse. “Raízes” é, portanto, uma mescla de materiais e técnicas artísticas.

“Embrenhei-me no abstracto e misturei muitas técnicas, além de ter usado também muitos materiais. Recorri também à escultura, pois o meu pai era escultor e então, de certa forma, entrei nesse passado. Passei meses a reflectir sobre a forma como iria expressar as minhas raízes e, eventualmente, quando surgiu a hora de criar, simplesmente misturei estilos e técnicas”, frisou.

O homem e o todo

“Raízes” é o somatório de quadros de Giulio Acconci que remete para as memórias de infância na casa da família. Mas, para o artista, a obra mais significativa é aquela que dá o nome à exposição, por representar o homem com tudo aquilo que foi e é.

“Há uma pintura figurativa intitulada ‘Raízes’ que, para mim, é muito expressiva, pois representa uma pessoa que está conectada com tudo. É a ideia de alguém que não se consegue desligar das memórias, da comida e das línguas”, descreveu o artista.

Não é a primeira vez que Giulio Acconci olha para si mesmo e explora o seu passado, mas é a primeira vez que o faz do ponto de vista da interconexão. “Explorei as minhas raízes e antecedentes nas primeiras exposições, sobretudo a influência que o meu pai teve sobre mim. Mas desta vez faço um cruzamento de todas as minhas raízes familiares, sobre a minha mãe, e, por exemplo, sobre o que as mulheres usam na região do Myanmar de onde ela é.”

No tempo em que não expôs a título individual Giulio Acconci tem ensinado outros, feito trabalhos por comissão ou desenvolvido workshops. Sobre esta exposição, espera que, pelo menos, o público possa percepcionar mais coisas sobre si.

“Os meus amigos e pessoas que conheço parecem-me muito entusiasmadas com esta exposição. Vou ver como reagem ao meu trabalho, esperando que retirem algo das peças que vão ver, ou que, neste processo, conheçam um pouco mais sobre mim”, concluiu.