Raymond Abellio

Não será demais mencionar que vivemos tempos proféticos, talvez até esperados com impaciência apocalíptica, que um dom destrutivo habita em nós através da culpa que não nos é dada pronunciar por meio da tarefa ofegante de uma felicidade exigida com os punhos cerrados da conquista para o êxito, o que parece agora deixar entender que a tragédia nos parece balsâmica ao lado de tanta dificuldade talhada para desígnios tão pateticamente abstractos.

Mas houve quem elaborasse profecias capazes de subjugar a legenda da manobra social, dando-nos a ver a margem flexível das nossas muito humildes condições. Abellio! – Tinha vinte e seis anos quando descubro que «Os Olhos de Ezequiel estão abertos» e creio que nunca mais os vi fechados por um reflexo de assombro. Mais tarde «Para um Novo Profetismo», a marca do homem anunciador estava concluída com êxito. Os nossos olhos, volvidos que foram estas surpresas, vão-se fechando criteriosamente por renúncias e descasos de forma sempre mais cerrada e selectiva, profetizando, repensando, e ampliando os dons.

Abellio nasceu em Toulouse no início do século vinte, e a sua narrativa não passa pela imaginação a conta-gotas dos entrementes inspirados que resolvem para desfastio. Escrever, seja lá isso o que for, dado que a bem dizer muito poucos sabem “descrever” mas, já que vivemos no tempo dos desabafos, que se exulte então a verve solta.

Para mais era engenheiro civil, coisa que não condiz com a sua condição de grande perscrutador de patriarcas abismados em ciclos proféticos e, sobretudo, na roupagem de um grande resistente, revolucionário, alguém que pensou profundamente a Europa e se fez ainda aprisionar pelos alemães. A vida a um dado momento correu-lhe tão mal, que viveu clandestinamente no seu país sobrevivendo à custa de amigos, mas Abellio, no seu território colaboracionista que em parte foi a França, não se deixou esmagar. O seu activismo político era bem mais complexo do que o das trincheiras partidárias, e por isso abordou o que importa desocultar para uma análise integrada no seio de sociedades demasiado politizadas para se darem conta das suas várias heranças, onde explora então todos os temas para interpretar o que agora certamente nos irá fazer falta.

Com carácter de urgência assistimos a um pensamento que se move em ensaios e narrativas por um interesse aperfeiçoadíssimo nas questões do seu tempo: marxismo, psicanálise, espiritualidade e filosofia, uma atenção expansionista que requer o saber unir veios e construir mais tecido unificador no meio de aspectos dissonantes.

O seu sentido gnóstico orienta-se para uma metamorfose em andamento no sentido da desocultação da tradição escondida, e vamos verificar isso mesmo no que pode ser respondido na exigente mensagem «Convém esclarecer a noção de Ocidente. Este Ocidente não se identifica com qualquer suporte geográfico da ‘civilização ocidental cristã’ tão apregoada pelo capitalismo reaccionário». Abellio distingue Europa, Ocidente, Oeste e Leste (….) o europeu vive ainda no plano ingénuo da política (…) o Leste é suporte de uma infinidade passada, o Oeste o de uma infinitude futura, e os tradicionalistas orientais, esses, há muito que saíram da história. A dualidade cartesiana é já passada e somente a unidade de um Eu pode agora ocupar o espaço de um mundo transfigurado reaparecendo o que está oculto pelo dom da manifestação. O Homem torna-se o seu próprio enigma integrante e integrado, sem uma exigência esotérica: e diz mais «Que o mundo tenha, pois, entrado em período de reintegração, apesar das confrontações internas, que a convergência entre Ocidente e Oriente prepare uma espécie de unidade planetária das manifestações do espírito».

Não saberemos jamais dos dons proféticos, prenhes que estamos da razão que em boa memória nos assiste, pois que teremos de aperfeiçoar o dom da razão pura que anda escondida no emaranhado das nossas heranças que já não se chama tradição, mas outra coisa qualquer que aos sentidos escapa, e voltar aos que têm coisas a dizer muito para além do dizer de cada um. Que neste momento, nesta Hora, urge reabilitar os que vêem o Tempo de modo amplo, de trás para a frente, e da frente para trás, para não nos deixarmos amordaçar pelo instante que parece uma farsa gigantesca de inusitados malefícios. Não será perdido nenhum conceito que nos ajude a qualificar a nossa Humanidade, mas será necessário dela não nos demitirmos para a tormenta fácil das comunicações indisciplinadas. Estamos comunicacionalmente em rota de colisão com a realidade. E penosamente com todo o onírico.

E ainda Ezequiel, nas palavras de Abellio, «O que é um corpo são? Na verdade, devem já ter compreendido que um verdadeiro Profeta nunca ficará doente, já o mesmo não se poderá dizer de um tamásico dos nossos dias, puramente telúrico e, como tal, exposto à formidável ofensiva das doenças de desagregação do corpo físico que são correlativas da suprema degradação involutiva da Matéria.» Entrados que estamos no ciclo das grandes transformações, e no limite dos temas, teremos quem nos guie um pouco mais, que a Era em que vivemos sofreu revezes impensáveis para não serem por nós lembrados.