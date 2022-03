Carlos Morais José, autor: “A China é uma colecção de enigmas”

Hoje, terceiro dia da Semana de Cultura Chinesa do Hoje Macau, é lançado o livro de Carlos Morais José “Nove Pontos na Bruma – textos sobre a China”, na Fundação Rui Cunha, pelas 18:30, com apresentação de José Carlos Matias

Os temas abordados neste livro sobre a China vão do pensamento à poesia, da mitologia à história e à política contemporânea. Como é que isto acontece?

Talvez isso tenha a ver com o facto da minha formação académica ser em Antropologia, que é um saber que abrange todas as áreas humanísticas, todos os discursos possíveis sobre o Homem. Daí que, se juntarmos a isso a minha prática jornalística, torna-se evidente para mim que todos os campos das ciências sociais e humanas me interessam, pois procuro sempre uma visão transversal, por vezes, sintética dos problemas e dos temas. Por outro lado, talvez um lado mais íntimo, a produção literária sempre me acompanhou, daí que tenha igualmente inserido alguns poemas inéditos neste livro.

Quando nasceu o seu interesse pela China e os temas chineses?

Nasceu precisamente durante os anos 80 do século passado, quando estudava Antropologia, na Universidade Nova de Lisboa. Tive uma cadeira em que tive de ler o livro “La pensée chinoise”, de Marcel Granet. Esse momento foi uma revelação. Até então tinha somente estudado sociedades tribais, sem escrita, cujos dados eram meramente baseados na observação de etnógrafos. Nesse momento, descobri uma civilização complexa mas radicalmente diferente da minha, que tinha desenvolvido uma cultura baseada no texto e que me prometia o acesso a um saber outro, uma base da qual poderia também avaliar e julgar a minha própria sociedade.

Mas a vinda para Macau aumentou esse interesse?

Com a vinda para Macau e o contacto directo com os chineses, esse interesse aumentou, desenvolveu-se e, desde 1990, que tenho lido tudo o que posso e existe sobre história, cultura e literatura chinesa, sobretudo para compreender as bases culturais das pessoas que me rodeiam. Porque fazem as coisas assim e não assado, porque têm determinado tipo de atitudes e não outras, etc.. Aqui tive acesso aos clássicos chineses, através de colecções editadas no interior da China, sobretudo em inglês, que foram muito importantes para começar a entender o que para mim era obscuro.

Daí o título “Nove Pontos na Bruma”?

Para alguém de formação ocidental, greco-latina e judaico-cristã, o olhar sobre a China, devido à antiguidade, dimensão e complexidade da sua cultura, será sempre, de algum modo, embaciado (ver prefácio que aqui publicamos). Os juízos de valor que formamos num momento revelam-se frustres no momento seguinte. A China não é um mistério, é uma colecção gigantesca de livros policiais (risos). Quero dizer de enigmas, de paradoxos do nosso ponto de vista, de surpresas, de sobressaltos, de uma antiquíssima modernidade.

O livro começa com a definição de vários termos chineses…

Julguei ser fundamental um esclarecimento terminológico para evitar certos mal-entendidos que surgem com a tradução. Por exemplo, o conceito de Céu é radicalmente diferente na China. Aqui, quando se diz Céu não está a ser referida uma instância à parte, separada deste mundo onde nos encontramos, como acontece no Ocidente judaico-cristão. A partir de certa altura, há cerca de 2500 anos, o conceito de Céu é empregue com um significado próximo ao de Natureza no Ocidente. Noutras palavras, o Céu chinês é imanente e não transcendente e isso tem que ser imediatamente explicado para evitar confusões. Outro termo interessante é coração, em chinês xin. O pensamento chinês usa este termo para significar o lugar onde coexistem as emoções, a vontade, a moral e a razão. Não se trata, como explico no livro, de não existir uma distinção entre intelecto e paixões, racional e irracional. Trata-se de um pensamento que assume a razão circunscrita por valores que lhe prescrevem um objectivo. Os chineses assumem que os discursos estão sempre impregnados de valores, o que é fundamental para compreender esta cultura.

Depois passa para o confucionismo, a mitologia, os símbolos e a história.

Sim. O confucionismo constitui a base fundamental da ética chinesa. Embora alguns regimes o tenham tentado abolir, o confucionismo resistiu sempre e sempre renasce das cinzas como aconteceu agora nas últimas décadas, embora também sempre adaptado às novas circunstâncias. Daí que seja fundamental, para quem se interessa pela China, ter algumas noções deste sistema de pensamento. A mitologia é uma velha paixão minha, talvez devido à sua proximidade com a poesia: algo difícil de explicar, mas que a mim, intuitivamente, me surge claro. E a história ajuda-nos a perceber o percurso de uma civilização e compreender melhor os avatares do presente.

Já está há 30 anos em Macau. Isso proporcionou-lhe uma visão mais aproximada deste país?

Sim e não. Na verdade, existem muitas Chinas. Tanto na diacronia como na sincronia, a China é um país, uma civilização, uma cultura, muito variada e diversa no seu interior. Macau é um caso à parte porque se desenvolveu sempre em conjugação com uma influência estrangeira muito forte. Ou seja, os valores aqui presentes diferem dos que se encontram no interior e quem julgar que conhece a China e os chineses porque conhece Macau, está redondamente enganado. É por isso que me rio interiormente quando oiço alguns portugueses residentes dizerem coisas como “os chineses isto e os chineses aquilo”. Na verdade, estão meramente a tomar uma folha, nem sequer uma árvore, pela floresta; ou mesmo a nuvem por Juno, se é que me faço entender.

Mais ou menos. Quer dizer com isso que a comunidade portuguesa não percebe nada da China?

Na maior parte dos casos, sim; apesar de existirem honrosas excepções. Infelizmente, muitos dos que aqui vivem parece que nunca saíram das suas terrinhas, com a vantagem de terem uma vida bastante mais desafogado, o que nem sempre lhes desperta os melhores instintos (risos). Contudo, existe um tipo de conhecimento intuitivo que se vai formando com o contacto mais próximo. Alguém disse que compreenderia melhor a Grécia se conversasse duas horas com Platão do que se lesse todos os livros alguma vez escritos sobre a civilização grega e eu acredito nisso. Mas este contacto que aqui existe, na maior parte dos casos, é demasiado sustentado por preconceitos que funcionam como uma espécie de antolhos narcísicos que não lhe permitem ver o outro e convocam de imediato o julgamento, um juízo de valor muito pouco fundamentado.

Como dar a volta a isso?

Citaria a frase de Lenine, “aprender, aprender, aprender sempre”. E, sobretudo, dotar-se de alguma humildade perante a diferença.

Prefácio

Visto de longe, o que é o País do Meio?

Nove pontos na bruma.

Li He

O poeta Li He costumava percorrer longas distâncias montado a cavalo e era, diz-se, capaz de escrever poemas enquanto cavalgava. Trazia consigo uma bolsa de pele comprida onde dormitava um rolo de papel, que ele extraía e utilizava sempre que a sua inspiração assim o exigia. Li He é conhecido pela estranheza dos seus escritos, povoados de seres fantásticos e visões alucinadas. Os dois versos em epígrafe poderiam ter sido escritos por um estrangeiro, que conhecesse algo da cultura do País do Meio.

Na numerologia chinesa, o nove, enquanto último dos algarismos solitários, é entendido como expressão da totalidade. Talvez por isso na China Antiga se concebia o país dividido em nove partes, rodeado de quatro mares.

E, contudo, envolto na bruma, com formas difíceis de discernir, de avaliar, no limite, de compreender.

Assim se sentirá sempre um estrangeiro perante o imenso mar da civilização e da cultura chinesa. Quanto mais nele penetramos, quanto mais dele retiramos alimento, mais nos damos conta da sua irredutível diferença e da complexidade das ondas que a História atira contra a nossa frágil embarcação. Existem ilhas, é certo, onde podemos desembarcar, secar as nossas roupas e fazer valer a nossa mercadoria. Mas é tarefa árdua, quiçá impossível, abarcar toda a sua extensão, consciente deslizar pela sua superfície enrugada de eventos ou impune mergulhar nas suas profundezas, onde coabitam anjos e monstros, seres de ontem e de amanhã, modos de estar e de pensar radicalmente diferentes.

É por isso com humildade que publicamos esta recolha de textos sobre a China, sabendo que apenas esgravatamos, que somente possuímos uma visão parcelar e distorcida de uma realidade ímpar na história da humanidade. E fazemo-lo porque, apesar disso, é importante que hoje, quando o País do Meio volta a ocupar o seu lugar cimeiro entre as nações, o mundo lusófono esclareça, pouco a pouco, a sua visão, que as suas impressões se refinem, adquiram profundidade e conhecimento.

Afinal, foi a nossa língua que batizou esta civilização com o nome pela qual hoje é conhecida: China. Haviam os portugueses desembarcado na Índia, lá pelo século XVI, quando, entre as muitas maravilhas que encontraram, se depararam com mercadorias ditas das “terras de Qin*”, o nome da dinastia que pela primeira vez unificou aquele extenso território no ano de 221 a.E.C..

A partir de então, os portugueses passaram a referir-se ao País do Meio ((ÖÐ國 Zhongguo) como China, no que foram seguidos pelos outros povos europeus. Através da cidade de Macau, foi possível, sem recurso a guerras ou uma verdadeira ocupação colonial, aqui permanecer, mercadejar, viver, amar e morrer até aos nossos dias.

Somos os estrangeiros consentidos, muitos de nós já parte das malhas que tecem este variado tecido, este imbróglio de gentes e culturas, este palimpsesto no qual a História escreveu uma das mais belas e inusitadas das suas páginas.

E, quinhentos anos depois, cá estamos, ainda em busca de maravilhas e terrores, de uma antiga sabedoria e de uma novel experiência, desfrutando da amizade, da tolerância e da compreensão do povo chinês. Ficam aqui estes textos, que não têm a pretensão de se constituírem como introdução, muito menos como cestos de verdades definitivas. Pelo contrário, não passam de um conjunto esparso de impressões, de conceitos, de traduções inacabadas, de análises imperfeitas, de reflexões incompletas, de uma realidade que, ontem, hoje e amanhã, insiste, na sua complexidade e diferença, em escapar-nos por entre os nossos dedos ávidos e incapazes.

Saiba disto o leitor avisado, mas não deixe por isso de viajar connosco e de tentar discernir alguma claridade nesta bela e esparsa bruma que, a um tempo, nos atrai e encanta, como um mundo desconhecido e por haver, a inquietar-nos algures nas partes mais recônditas da nossa própria vida e imaginação.