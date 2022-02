Hong Kong | Dois novos casos assintomáticos

Uma residente de Hong Kong de 30 anos e outra de Macau com 50 anos, provenientes do território vizinho, testaram positivo para a covid-19 na terça-feira. Os dois casos, ambos importados, foram classificados “casos de infecção assintomática”.

As duas mulheres chegaram a Macau na segunda-feira, através do autocarro de ligação dos postos fronteiriços da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (Autocarro Dourado), e ambas testaram negativo no primeiro teste. No entanto, já instaladas no Regency Art Hotel para cumprir quarentena, o resultado dos testes realizados no dia seguinte foi positivo, tendo as pacientes sido encaminhada para o Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane para isolamento e tratamento.

Inoculadas respectivamente com uma e duas doses da vacina da BioNTech, as duas mulheres não apresentam sintomas, não entrando para a contabilização de casos confirmados. Até ao momento, foram registados em Macau 80 casos confirmados de covid-19 e 29 casos de infecção assintomática.