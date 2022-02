Ambiente | EPM na Associação Nacional de Coberturas Verdes 

A Escola Portuguesa de Macau tornou-se membro da Associação Nacional de Coberturas Verdes, que trabalha em prol de infra-estruturas mais amigas do ambiente. Desta ligação, irão nascer mais acções de formação para pais e alunos e projectos sustentáveis, como é o caso da criação de jardins verticais, com financiamento do FDCT

Está formalizada a ligação da Escola Portuguesa de Macau (EPM) à Associação Nacional de Coberturas Verdes (ANCV), que trabalha em prol da criação de infra-estruturas e edifícios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. A ANCV é, por exemplo, responsável pelo primeiro guia de coberturas verdes lançado em Portugal, seguido pelo Governo.

Ao HM, a investigadora Cristina Calheiros, vice-presidente da ANCV e investigadora na Universidade de São José, disse que desta ligação poderão nascer acções de formação para professores e alunos, além de estar previsto um levantamento das mudanças necessárias no edifício da EPM a favor de uma maior sustentabilidade.

“Trabalhamos [a ANCV] com municípios, empresas e instituições de ensino. A ligação à EPM permite uma maior proximidade a Macau. Eles têm planeadas estas soluções de base, como coberturas verdes ou jardins verticais, e esperamos que, no futuro, possamos participar activamente em vários projectos”, disse Cristina Calheiros.

Andreia Ramos, docente da EPM, foi uma das impulsionadoras desta ligação à ANCV. “Queremos continuar a desenvolver projectos na escola, contando com o importante contributo do conhecimento especializado que a ANCV nos pode fornecer, e queremos também contar com colaborações locais.”

Um dos planos, financiados pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia (FDCT), passa pela construção de mais jardins verticais na escola. “O projecto está em andamento e contamos ter, em breve, mais espaços verdes. Este projecto conta com a colaboração da arquitecta paisagista Isabel Lúcio, que nos apoia no terreno, e de Cristina Calheiros que, através da plataforma Zoom, transmite o seu vasto conhecimento em soluções baseadas na natureza aos alunos”, frisou Andreia Ramos.

Nicho de mercado

Para Cristina Calheiros, Macau é o território ideal para apostar em infra-estruturas mais verdes, pois está em causa um nicho de negócio por explorar que pode gerar empregos. “Existe uma pressão muito grande em termos de urbanização e de edificado, que tem de se transformar para fazer face a esses desafios [ambientais]. Não é uma questão de estética, mas de emergência”, apontou.

Para a investigadora, o território tem de ter uma zona costeira mais resiliente e há que olhar para questões como o nível térmico ou gestão da água nos edifícios. Cristina Calheiros aponta que já existem parcerias entre o ensino superior e os casinos para a edificação destas infra-estruturas mais sustentáveis, mas que falta iniciativa por parte do sector público.

“Em cidades como Singapura, no Vietname ou na China, estão a ser incorporadas estas soluções baseadas na natureza. Se tivermos em Macau um tecido empresarial para dar resposta, temos uma enorme gama de oportunidades”, concluiu.

Manuel Machado, presidente da direcção da EPM, disse ao HM que é “essencial a colaboração da escola com este tipo de associações”. O objectivo é “aumentar a literacia ambiental junto dos nossos alunos e a abordagem destas questões ligadas ao ambiente e à sustentabilidade”.

Para o responsável, são matérias “importantes nos dias de hoje e sobretudo em Macau, onde os alunos vivem num ambiente citadino”. Com o projecto de uma horta pedagógica a decorrer, está nos planos da escola desenvolver uma outra, “em moldes diferentes, aproveitando o pouco espaço que temos aqui”, frisou Manuel Machado.