Automobilismo | Delfim Mendonça Choi vai “saltar” para outras corridas

Delfim Mendonça Choi tem construído a carreira no automobilismo na categoria “1950cc e Acima”, também conhecida no meio automobilístico local por “Road Sport”. Contudo, o futuro desta categoria terá os dias contados e o piloto macaense já definiu o que vai fazer a seguir

No 68.º Grande Prémio de Macau, Delfim, que alinhou na Taça Challenge Macau aos comandos de um Mitsubishi EVO 9, esteve envolvido numa animada luta pelos lugares do pódio ao longo de toda a prova, subindo a terceiro a meio da corrida, antes de passar Chan Chi Ha na última volta para terminar em segundo. Este resultado foi o cumprir de um sonho, pois subir ao pódio numa das corridas do Grande Prémio de Macau tem sempre um significado especial para os representantes das gentes da terra.

“Fiquei feliz com o resultado do Grande Prémio, pois o meu novo carro não tinha tanta potência quanta a dos outros carros de outras equipas”, afirmou ao HM o piloto que se estreou no Circuito da Guia em 2017, não deixando de acrescentar que “esta categoria já tem 10 anos e nós queremos ter carros novos para mostrar aos espectadores daqui e de fora de Macau”.

Existe a discussão nos bastidores se estes carros da categoria Road Sport – habitualmente construídos localmente com preparações extremas – deverão ou não ser abolidos este ano ou na próxima época, ao que Delfim responde “o melhor é trocá-los já este ano”. O piloto da SLM Racing Team explica o seu ponto de vista com base no facto “que em todo o mundo a categoria Road Sport só existe em Macau”, por isso mais vale retirar estas viaturas de circulação, apostando em novas categorias do automobilismo para as competições locais; “na minha opinião, em carros das classes TCR ou GT4”.

Ano Novo, Carro Novo

Delfim não esconde que este ano o objectivo é dar o passo para as corridas de GT e para isso “a minha equipa está a planear a troca para um carro da categoria GT4”. Quanto à viatura a escolher, essa ainda é uma interrogação: “Ainda estamos a ver, talvez um Audi, um BMW ou um Mercedes-AMG. Ainda não decidimos qual deles é o melhor.” E quanto ao Mitsubishi do ano passado? “Vamos tentar alugá-lo ou então vendê-lo”.

Fazer planos quanto à próxima temporada é um exercício complicado para qualquer piloto da RAEM, visto que paira sobre os calendários de todos os campeonatos o fantasma da pandemia. “Depois do Grande Prémio de Macau (do ano passado), tínhamos decidido ir a fazer uma corrida a Xangai, mas depois apareceram mais casos de Covid-19 e acabamos por não ir”, relembrou. No entanto, para além do Grande Prémio, Delfim espera acumular quilómetros fora de portas. “Vamos a ver se haverá outras corridas e se a pandemia permite. Espero que corra tudo bem”, desabafa o piloto.