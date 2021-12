Serviços de Saúde dirigem campanha contra a SIDA à comunidade gay

As autoridades de saúde de Macau afirmaram ontem que devido à “preponderância de HIV em contactos sexuais entre pessoas do mesmo sexo” foi acentuada a “prevenção, controlo e teste a homossexuais do sexo masculino”.

Assim sendo, e para fazer face ao crescimento da doença, os Serviços de Saúde (SSM) têm publicado “anúncios sobre testes periódicos em páginas electrónicas e aplicações para telemóveis destinadas a homossexuais em Macau”, assim como “disponibilizado preservativos e lubrificantes em locais nocturnos onde é conhecida a frequência de homossexuais”. As autoridades afirmam que também organizaram actividades online de proximidade e apoiaram organizações não governamentais, esforços desenvolvidos com o intuito de oferecer “serviços de prevenção e controlo necessários e adequados à homossexualidade em Macau”, escrevem os SSM.

Com o objectivo de fazer diagnósticos e tratamentos precoces, assim como facilitar testes rápidos e encaminhamento médico, as autoridades lançaram em Março de 2021 um programa de autoteste para detectar o vírus do HIV. “Para aceder a este programa os interessados só precisam de completar o registo online, pagar o teste de forma electrónica e levantar o kit de testes em armários inteligentes”, indicam os SSM.

Até agora, 260 pessoas compraram os auto-detectores e foi encontrado um caso positivo, “o que revela a eficácia do programa”, é concluído.

Números do ano

O comunicado dos Serviços de Saúde, emitido no âmbito do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA assinalado ontem, indica que entre Janeiro e Outubro de 2021, foram registados 50 casos de infecção pelo vírus da SIDA, 35 destes referentes a residentes locais. Neste universo, as infecções por contacto homossexual ou transsexual representam a maioria dos novos casos, um total de 27, seguido pelo contacto heterossexual, 8 casos.

Além disso, as autoridades destacam que desde 2015, os residentes de Macau que contraem a doença por via sexual entre homossexuais e transsexuais “têm vindo a aumentar”.