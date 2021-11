Taça Porsche sai do programa do Grande Prémio de Macau

Depois do anúncio do programa da 68ª edição do Grande Prémio de Macau, eis que se deu uma reviravolta, com o cancelamento inesperado da Taça Porsche Challenge. A alternativa para manter o mesmo número de corridas – seis – foi atribuir mais uma corrida aos concorrentes locais separando os concorrentes das categorias 1600cc Turbo e Acima 1950cc da Taça de Carros de Turismo de Macau

No final da tarde de sexta-feira, os vários pilotos de Macau foram chamados ao Edifício do Grande Prémio, onde lhes foi comunicado a decisão de atribuir uma corrida separada às categorias 1600cc Turbo e Acima 1950cc, após o cancelamento da corrida do troféu Porsche. Aliás, este era um desejo dos pilotos locais desde a fusão da Taça de Carros de Turismo de Macau e da Macau Road Sport Challenge em 2017.

Para o experiente piloto local Rui Valente, a separação de classes “é muito melhor para os concorrentes da classe 1600cc Turbo”, pois assim “não nos vamos ter que que preocupar em pista com os carros da categoria 1950cc e Acima”. A discrepância de andamentos entre carros de construções e conceitos diferentes, que poderia colocar em causa a segurança dos participantes, era um dos motivos de descontentamento mais vezes apontado pelos pilotos, mas que nunca teve qualquer tipo de compaixão por parte do organizador.

Apesar das listas de inscritos da 68ª edição do Grande Prémio de Macau ainda não serem do conhecimento público, é sabido que todos os concorrentes que participaram na Taça de Carros de Turismo de Macau em 2020 tinham automaticamente entrada na edição deste ano. Contudo, como o número de inscritos da pretérita edição em ambas as categorias – 1600cc Turbo (onze) e 1950cc e Acima (treze) – não eram suficientes para perfazer duas grelhas de partidas, o critério de selecção terá sido alterado para assim abrir a porta à participação de mais concorrentes.

Porsche em silêncio

A notícia da ausência da comitiva asiática do construtor de Weissach foi dada por Pun Weng Kun, coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, à margem do “68º Grande Prémio de Macau – Festival em Família” do fim-de-semana passado. O responsável referiu que foi pedida à organização da corrida a lista de inscritos final, mas que esta não foi enviada e que assim houve a necessidade de cancelar a corrida.