SSM | Apenas 65% de pessoal médico vacinado

O coordenador do plano de vacinação, Tai Wa Hou revelou na passada sexta-feira que a taxa de vacinação entre os profissionais dos Serviços de Saúde é de cerca de 65 por cento. Segundo o responsável, o pessoal médico tem a responsabilidade e o dever de dar exemplo à população, assumindo a toma da vacina em primeiro lugar.

“Os profissionais da linha da frente, especialmente os médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da área da saúde devem ser um exemplo para mostrar que a vacina é segura e eficaz para combater a covid-19. E também têm esse dever de serem os primeiros vacinados”, referiu Tai Wa Hou segundo o canal português da TDM-Rádio Macau.

Ao mesmo tempo, o médico assegurou que a vacina não será obrigatória para o pessoal médico e que os profissionais com risco mais elevado de contágio serão submetidos a testes de ácido nucleico.

Quanto à taxa de vacinação entre os profissionais de saúde dos Hospital Kiang Wu e Hospital Universitário do MUST, Tai Wa Hou apontou que é também de cerca de 65 por cento.

Até às 16h00 de sexta-feira, a percentagem de vacinação em toda a população era de 44,2 por cento e a taxa de vacinação entre os funcionários públicos é de cerca de 40 por cento. Em termos de vacinas dadas, foram administradas 547.953 doses, num total de 302.079 pessoas vacinadas, das quais, 54.396 com a primeira dose e 247.683 pessoas com as duas doses da vacina.