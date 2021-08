ASEAN | MNE apela à cooperação contra a pandemia

O conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, participou esta quarta-feira na 11.ª Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Cimeira da Ásia Oriental através de videoconferência, e pediu solidariedade e cooperação entre os membros da Cimeira para contribuir para a resposta à pandemia e atingir a recuperação económica.

Wang disse que os membros da Cimeira devem defender o espírito da ciência e promover conjuntamente novas medidas para a cooperação anti-pandémica.

O responsável salientou que os membros da Cimeira devem continuar a expandir o fornecimento de vacinas contra COVID-19, acelerar o progresso da vacinação, fortalecer a cooperação em pesquisa e desenvolvimento iteractivo para actualizações de imunizantes e construir conjuntamente centros regionais de produção e distribuição de vacinas.

A China já forneceu até agora mais de 750 milhões de doses de vacinas contra COVID-19 para outros países, lembrou Wang.

O diplomata salientou que é imperativo realizar investigações de rastreamento da origem do vírus no espírito da ciência, opor-se a qualquer manipulação política e realmente fornecer uma referência para prevenir a próxima pandemia.

Linha verde

Wang pediu aos membros da Cimeira que promovam o desenvolvimento verde e se unam para enfrentar as mudanças climáticas, acrescentando que a China seguirá firmemente o caminho do desenvolvimento verde, de baixo carbono e sustentável, bem como participará activamente na cooperação internacional em resposta às mudanças climáticas.

O chanceler pediu o fortalecimento da posição central da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e a salvaguarda da imparcialidade e justiça internacional.

A China apoia a declaração da ASEAN defendendo o multilateralismo e está disposta a trabalhar com todas as partes para salvaguardar o sistema internacional com as Nações Unidas como núcleo e a ordem internacional baseada em leis internacionais, destacou Wang.

A China, como um país responsável, está disposta a trabalhar com todas as partes para fazer novas contribuições para lidar efectivamente com os vários desafios globais.