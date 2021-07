UM | Orange Post recebe carta para retirar fotos de artigo

O jornal Orange Post, da Universidade de Macau, recebeu uma carta do restaurante Next Kitchen para remover de um artigo as fotografias do espaço sob pena de sofrer consequências legais.

A carta foi enviada após a publicação de um artigo que dava conta que os funcionários do espaço ficavam a consumir álcool depois do encerramento, o que alegadamente viola os regulamentos internos do campus. De acordo com o mesmo artigo, houve ainda várias queixas de alunos relacionadas com a actividade do restaurante, que terá organizado um encontro para carros desportivos, em Maio, que resultaram em ruído no campus, estacionamentos ilegais e condução perigosa.

Charles Chang, chefe-de-redacção da publicação universitária, considerou que o artigo é preciso e imparcial e que o Orange Post, enquanto jornal da Universidade de Macau, se limitou a cumprir o papel de quarto poder no campus.