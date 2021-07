Covid-19 | Estudante oriunda do Reino Unido é o 56.º caso

Uma residente de 21 anos de idade que chegou a Macau vinda do Reino Unido na quarta-feira, foi diagnosticada com covid-19 tendo sido classificado como o 56º caso confirmado no território (caso importado).

Segundo uma nota divulgada ontem pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, a paciente encontrava-se a estudar no Reino Unido, onde tinha sido entretanto inoculada com a primeira dose da vacina contra a covid-19 produzida pela farmacêutica Moderna.

O Centro de Coordenação dá ainda nota para o facto de o teste de ácido nucleico realizado no dia 18 de Julho no Reino Unido ter sido negativo. No dia seguinte, a residente de Macau seguiu viagem para Singapura no vôo da Singapore Airlines SQ319, tendo ocupado o assento 42A.

Após efectuar escala em Singapura, a estudante rumou por fim a Macau através do vôo da Scoot TR904, onde viajou no assento 23F.

Também ontem, tendo em conta a evolução epidemiológica da Cidade de Nanjing da Província de Jiangsu, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou que todos os indivíduos que nos 14 dias anteriores à entrada em Macau que tenham estado no Subdistrito de Lukou passam a estar sujeitos a quarentena obrigatória em locais a designar, aquando da sua chegada a Macau. A medida entrou em vigor às 9h00 de ontem.