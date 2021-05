Covid-19 | Província de Guangdong detecta 20 casos locais

A província de Guangdong detectou 20 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, informou hoje a Comissão Nacional de Saúde da China. O país registou ainda sete casos positivos, entre viajantes oriundos do exterior, na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Fujian (sudeste) e Henan (centro).

As autoridades sanitárias também informaram sobre a deteção de 19 novas infeções assintomáticas (três por contágio local em Guangdong e as restantes importadas), embora Pequim não as inclua como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos activos é de 328, entre os quais seis em estado grave. Desde o início da pandemia de covid-19, o país registou 91.099 casos da doença e 4.636 mortos.