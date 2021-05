Tradução | Livro sobre história da Faculdade de Direito de Coimbra agora em mandarim

O livro “A Faculdade de Direito de Coimbra em Retrospectiva”, da autoria de Rui Figueiredo Marcos, acaba de ser editado em mandarim. Segundo a imprensa da Universidade de Coimbra (UC), a nova edição foi lançada esta terça-feira e conta com o nome “科英布拉大学法学院历史回顾”, que corresponde “ao espraiar das relações que a Universidade de Coimbra (UC) tem com a China”, disse Rui Figueiredo Marcos, director da Faculdade de Direito da UC.

“Sendo a FDUC um polo irradiador no campo jurídico entre o Oriente o Ocidente, com uma participação muito ativa na elaboração dos elementos jurídicos de Macau, tem todo o interesse revelar o modo como foi sempre ensinado o Direito na Universidade portuguesa, na UC e na FDUC, com menção a tantos e tantos professores que também ensinaram em Macau”, acrescentou o autor.

A apresentação desta obra, que foi lançada pela primeira vez, na sua versão em português, em 2016, foi organizada pela Academia Chinesa de ciências Sociais e pelo centro de Estudos Chineses da Universidade de Coimbra, em colaboração com a Academia Sino-Lusófona da UC.