JCPOA | Pequim e Teerão procuram salvaguardar interesses comuns

O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta segunda-feira, numa conversa telefónica com o presidente iraniano, Hassan Rouhani, que a China apoia as propostas razoáveis do Irão em relação ao Plano de Acção Abrangente Conjunto (JCPOA, em inglês) sobre a questão nuclear iraniana e está disposta a fortalecer a coordenação com o Irão para salvaguardar os interesses comuns dos dois lados.

Segundo Xi, “a China e o Irão deram as mãos para lutar contra a pandemia de COVID-19 e alcançar resultados positivos na cooperação prática bilateral. Os dois países apoiam-se firmemente nos assuntos que envolvem os seus respectivos interesses essenciais e principais preocupações e consolidaram amplamente a sua confiança mútua estratégica, defendendo resolutamente a equidade e a justiça internacionais”.

Observando que este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos entre a China e o Irão, Xi enfatizou que as relações bilaterais se encontram num momento histórico importante para construir sobre as conquistas do passado e seguir em frente no futuro. “A China dá grande importância ao seu relacionamento com o Irão e está pronta para trabalhar com o lado iraniano para aproveitar o 50º aniversário como uma oportunidade para fortalecer a cooperação em vários campos e esforçar-se-á por um progresso sólido no desenvolvimento da sua parceria estratégica abrangente”, sublinhou.

Xi assinalou que a China também continuará a desempenhar um papel construtivo na busca de uma solução rápida e justa para a questão palestiniana e está disposta a trabalhar com o Irão para fortalecer a comunicação e a cooperação nos assuntos regionais e internacionais e promover conjuntamente a segurança e a estabilidade regionais.

De sua parte, Rouhani afirmou que “a China controlou a pandemia com sucesso e forneceu ao Irão e a outros países um valioso apoio e ajuda para sua resposta, pelo que o Irão é sinceramente grato”.

Observando que os dois países têm mantido uma cooperação amigável, disse que o Irã se mantém firmemente fiel à política de “Uma Só China” e apoia firmemente a China na salvaguarda da soberania nacional e integridade territorial.

“O Irão está disposto a trabalhar com a China para fortalecer a cooperação estratégica, expandir a cooperação mutuamente benéfica em áreas como a economia, comércio e energia e promover a cooperação na iniciativa Uma Faixa, Uma Rota”, afirmou. “O plano de cooperação recentemente assinado pelos dois países abriu perspectivas mais amplas para a cooperação de benefício mútuo no futuro”, assinalou Rouhani.

O presidente iraniano acrescentou que o Irão aprecia as posições justas da China nos assuntos regionais como o JCPOA e o conflito Palestina-Israel, e espera continuar a comunicação e a coordenação próximas com a China para se opor ao unilateralismo e ao hegemonismo, salvaguardar seus próprios interesses legítimos e manter a paz e a segurança regionais.