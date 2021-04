Hong Kong | Gabinete de Ligação contra presidente da Ordem dos Advogados

O Gabinete de Ligação (GL) do Governo Popular Central em Hong Kong instou a Ordem dos Advogados local a pôr termo ao mandato de Paul Harris, presidente da associação, que classifica de ” do político anti-China, uma vez que este último defendeu e glorificou a violência”. O GL advertiu a associação para não caminhar mais no caminho da politização para não correr o risco de cair num “abismo”.

Numa forte declaração formulada no domingo, um porta-voz do GL em Hong Kong salientou que a Ordem dos Advogados de Hong Kong é um grupo profissional cujo presidente deveria seguir o princípio dos ‘Hong Kong governado por patriotas’ e advertiu que se a associação continuasse a ser liderada por uma figura política estrangeira sem integridade profissional, estaria a pisar “um caminho sem retorno”.

Segundo o porta-voz do GL, Harris terá espalhado recentemente “rumores sobre os casos tratados por um tribunal em Hong Kong, apresentando desculpas para os infractores da lei, difamando os responsáveis pela aplicação da lei e pressionando o pessoal judicial, o que provocou indignação na sociedade de Hong Kong, especialmente no sector jurídico em Hong Kong”.

Harris, que defendeu algumas figuras anti-governamentais, incluindo o magnata dos meios de comunicação social de Hong Kong Jimmy Lai, afirmou que eles estavam “a proteger a liberdade” em Hong Kong, de acordo com reportagens dos meios de comunicação social em Fevereiro.

“Ao tomar o sistema judicial britânico como modelo e o governo do Reino Unido ter recentemente implementado a alteração da lei no sentido de reforçar a autoridade policial na gestão dos protestos, incluindo sentenciar os manifestantes que danificam estruturas monumentais até 10 anos de prisão, porque não criticou Harris aqueles que restringem os direitos dos protestos pacíficos’ no Reino Unido?”, perguntou o porta-voz.

“Desde que Harris se tornou o presidente da associação, fez constantemente comentários impróprios, ameaçando alterar a lei de segurança nacional de Hong Kong e desafiando a autoridade do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular, colocando em confronto o Estado de direito e a ordem constitucional de Hong Kong”, referiu o GL. “Como membro dos Democratas Liberais, Harris serve os interesses do partido político britânico, e como fundador do Hong Kong Human Rights Monitor, recebeu doações da organização não governamental norte-americana National Endowment for Democracy, noticiada anteriormente pelos meios de comunicação social”, acrescentou.

“Como pode Harris, como figura política anti-China, intimamente ligada a países estrangeiros, levar a cabo princípios na declaração da associação, incluindo a salvaguarda do Estado de direito em Hong Kong, a Lei Básica e ‘um país, dois sistemas’? Se continuar a ser presidente, será definitivamente a maior ironia para a associação”, concluiu o porta-voz.