Turismo | Cerca de 100 mil pessoas passaram por Macau no período da páscoa

Macau recebeu, entre os dias 2 a 6 de Abril, cerca de 100 mil pessoas, com uma média diária de visitantes na ordem das 20 mil pessoas. Já a taxa de ocupação hoteleira foi de 53,1 por cento, aponta a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) em comunicado.

O período da páscoa, que coincidiu com as celebrações do Cheng Ming, trouxe, dos cerca de 100 mil, 90.491 visitantes vindos do Interior da China, enquanto que 7.678 pessoas vieram de Hong Kong e 1.399 de Taiwan. Neste período não houve visitantes internacionais.

Os estabelecimentos hoteleiros registaram, também nestes dias, uma média de preços por quarto de cerca de 953,2 patacas,. Comparativamente com a semana dourada do Ano Novo Chinês no Interior da China, o preço médio por quarto significou uma descida de 23,3 por cento.