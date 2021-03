Mudam-se os tempos, por Amélia Vieira

Passamos de moda como esta casa, este casaco, nada resiste à mudança do tempo.

E estas mortes todas em nosso pensamento!?

São páginas de livros e não malha de ferro, e quando o vento sopra vão voando

Da mesma fonte que a malha do guerreiro se contraiu no fogo estranho

Rebuscamos a casa e está tudo mudado- do ciclo de outrora nem um marco-

E assim os dias se fazem outros

Com todos aqueles votados ao abandono

Verticais como as colinas, os que se elevam partem cedo. São deles as mudanças e todas as vitórias

Por eles se alcançam

Desenlaçar, mudar de rumo… sede, sempre do mundo

Não ter o dever de amar, que amor não há no vale profundo.

No entanto, saber vingar o mal, e depois mais lúcido, não mais importar

O destino inútil do sepulcro.

Trajar o manto viajante, que em cada jornada o tempo muda

Deixando as vozes castigadas no desaire de falar ao submundo

Não há chão que a raiz não rebente, e onde há explosão

Chove ternura, que o tempo frio de gastar o solo, secou, e as áridas paragens são de lume.

Deixar os sentidos em paz, tomar outras dianteiras

Não vestir o amor para se ter somente o reflexo de quem o nomeia

Vamos embarcar! Rosários de contas não há, o destino mudou,

Na telepatia das fontes

É um país novo a Terra inteira. Passámos de moda a projectar o novo.

Gastámos as línguas – litúrgicas boas-vindas – nos velhos andrajos das modas

Há gente que passou o tempo de se conservar em nós como ideia, terno efeito, consciência, são os equívocos da grande teia.

Não há comoção que interprete tanto desaire breve na languidez de uma era extinta de promessas.

Que a liberdade é sentir de maneira vária em tons regrados, e mesmo assim não ter receio de ser vermelha e ter os lábios molhados.

Nenhum arco-íris se desfez na sua imprecisão, e as grandes coisas são ainda aquelas que nos fabricam o pão.

Passamos todos de moda, passados de mão em mão, e o tempo gera memórias, mas não há certeza que dite que são a nossa história

Ronda insolente o destino, que ficar na vida em espelho vestido para um tempo fechado é acto tributário, e ninguém se veste da época do seu instante banal, se a si se consentir ser divino e animal.

Nesta abertura do acaso somos das modas, vencidos, que moda rege e renega as contingências dos mitos.

Do amor que não há fizemos coagulações, somos derivados de enfartes, fartos das mesmas pulsões.

É um chão macio este que muda- muda a seiva, muda o sítio – e não há lugar para as vestes dos fantasmas indistintos. Que as vontades mudam, desnudam, o que a moda tapara.

São as conclusões douradas! Ciclos abstratos, e a nossa longa cauda de símios disfarçados.

«E se o mundo é composto de mudança» toda a água se disfarça quando nos banhamos, numa luz, que em nós algures nos dança. A água gela nas veias. E não há quase minério, tão só a moda de andar de pé no cimo das ideias

Bípedes a motor, consagrámos a corrida, mas ninguém nos diz da moda dos quatro membros por terra, quando forjarem a nossa saída

Depois da queda do mais recente Adão, não voltaremos a colher às árvores, mas a subir a elas, nós que a moda desfez e refez em modos vários, iremos como os animais utilizar as manobras de ir ao topo dos ciclos vegetais. Talvez como os felinos

E mudam-se os tempos nas feras vontades, e muda-se o estar aqui e não estar mais, e o que esquecêramos nos trará um recomeço quando muitos de nós forem arrebatados pelas vogais da Aurora.

«Do mal ficam as mágoas…» mas não na lembrança, que recordar os males é não ter esperança, e movidos e sem defeito atravessaremos as trevas só para lhes dizer adeus.

Também não houve bem, nem há saudade, a missão governou o governado, e se amor bastar, é certo o lenho da nossa sua imensidade

( Camões no coração até morrer)

Máquina do Mundo.

Eis-te revisitada.

Mudando.

Mudada.