Centro de Ciência | Oceanos por descobrir com a chancela do Museu de História Natural

O átrio e a Galeria 02 do Centro de Ciência de Macau recebe a partir das 15h00 de amanhã a exposição “Unseen Oceans”. A mostra, idealizada e produzida pelo Museu Americano de História Natural em colaboração com cientistas norte-americanos e britânicos, pretende apresentar ao público as mais recentes descobertas e métodos de investigação relacionados com o tema das “criaturas estranhas”, desde as águas costeiras pouco profundas até às profundezas do mar.

Segundo uma nota oficial, através de meios interactivos e multimédia, a exposição permitirá aos visitantes explorar as profundezas dos oceanos em nove áreas distintas, tais como “Viajantes Fantásticos”, “Criaturas Misteriosas”, “Encontrar Criaturas Gigantes”, “Profundezas do Mar”, “Fronteiras Invisíveis”, “Oceanos Abundantes” e “Macau de Hoje e do Passado”, onde serão exibidos mais de 30 elementos.

Para tornar a visita marcante e levar os participantes a “pensar na importância da conservação da ecologia marinha e do desenvolvimento sustentável”, a apresentação das várias facetas das profundezas do mar será feita com recurso, por exemplo, a modelos simulados de vida marinha fluorescente, a uma tela de 180 graus, uma zona de areia interactiva com topografia marinha, um teatro científico, jogos de mergulho virtual e documentários de investigação científica. A exposição “Unseen Oceans” pode ser vista no Centro de Ciência de Macau até 26 de Setembro de 2021.