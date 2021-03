Primeiro acto – Cena 5

Desatam a rir com a declamação de Valério. Quando acalmam, acendem um cigarro e servem mais vinho. Dão-se conta dos primeiros raios de sol que entram pela janela. Valério espreita o relógio e a sua expressão muda.

Gonçalo

Tens de ir embora.

Valério

Não devia.

Gonçalo

Não?

Valério

Não…

Gonçalo

O que é que se passa?

Valério

[hesitante]

Troco mensagens com os meus alunos de faculdade…

Gonçalo

E…?

Valério

Temos um grupo… professor e alunos… fala-se de tudo e mais alguma coisa.

Gonçalo

Caramba, estás lento… desembucha!

Valério

Calma, deixa-me estruturar o discurso.

Gonçalo

Confessa… não penses muito.

Valério

Não vou confessar nada!

Gonçalo

[rindo]

Porque ainda não fizeste nada… mas andas com o pecado às voltas na cabeça, seu maroto!

Valério

Mas qual pecado?!

Gonçalo

É tão óbvio! Estávamos às gargalhadas… reparaste que o sol estava a nascer, olhaste para o relógio e ficaste nini.

Valério

Nini? O que é isso?

Gonçalo

Nini… abatido, melancólico. Os teus alunos não usam essa expressão, nini?

Valério

Mas o que é que isso tem que ver com pecado?

Gonçalo

Tem tudo. Tens alguém em casa à tua espera… e tu aqui, a estas horas… pecado! Que eu saiba não vives com ninguém, portanto… Tens trabalho atrasado e tu aqui, a cavaquear e a emborcar à grande… pecado.

Valério

Culpa, queres tu dizer.

Gonçalo

Neste caso é a mesma coisa. Andas a trocar mensagens com quem não deves… continua.

Valério

Não é bem assim.

Gonçalo

Só pode ser isso… ficaste nini. Perguntei porquê. Disseste “troco mensagens com os meus alunos”.

Valério

Mas foi um engano… eu troco mensagens no grupo, mas também troco mensagens em privado. E são eles que me mandam mensagens… a propósito de trabalhos, ou exames, ou o que for…

Gonçalo

E?

Valério

Calma! [pausa] E… eu escrevi no quadro da sala os nomes e os horários de apresentação de uns trabalhos quaisquer, tirei uma fotografia e enviei para o grupo… apaguei o quadro e fui-me embora. Ao fim da tarde começo a ser bombardeado com mensagens no grupo… enganei-me, pelos vistos… havia duas apresentações à mesma hora, num mesmo dia. “Enganei-me, peço desculpa, fulano ou fulana tal apresenta na aula seguinte e não no mesmo dia, se estiverem de acordo”, respondi. “Tudo ok”, responderam eles… passadas umas horas recebo uma mensagem de um número que não tinha gravado… a mesma fotografia, com a mesma pergunta “Não se terá enganado?”… não respondi, não conhecia o número. Mas fiquei curioso, voltei a espreitar a mensagem e quem a enviou já a tinha apagado.

Gonçalo

[rindo]

Estás a inventar!

Valério

Não estou!

Gonçalo

Para já, é uma seca! Uma sequência de factos insípidos… depois enviei isto, depois eles responderam aquilo, depois eu fiz não sei quê, depois eles fizeram não sei que mais… Ainda por cima, és monocórdico e deixas todas as frases suspensas… e tararará… e tararará… e tararará… não há paciência!

Valério

[levanta-se]

Bem, vou-me embora.

Gonçalo

Oh, vá lá…

Valério vai até ao lava-loiça e começa a lavar o seu copo.

Gonçalo

Agora vais tu fazer birra?

Valério aproveita para beber água, volta a lavar o copo e deixa-o a escorrer. Vai até ao bengaleiro e veste o casaco. Põe-se a revistar os bolsos.

Gonçalo

Acaba lá a história.

Valério

Não!

Valério continua à procura de qualquer coisa nos bolsos do casaco.

Gonçalo

Não podes conduzir assim.

Valério

Sem chave, não.

Gonçalo

Vá, sentas-te, não bebemos mais e daqui a pouco vais embora. [pausa] Começo já a fazer o café.

Gonçalo vai até ao fogão de ferro e pega na cafeteira. Valério torna a tirar o casaco e a pendurá-lo. Põe as mãos nos bolsos das calças, contrariado, e descobre a chave do carro num deles. Gonçalo desatarraxa a cafeteira e passa-a por água no lava-loiça. Valério volta a sentar-se.

Gonçalo

Continua…

Gonçalo põe o café, atarraxa a cafeteira e põe-na ao lume. Vem sentar-se ao lado do amigo.

Valério

Peço desde já desculpa pelo conteúdo e pela forma… [pausa] Atalhando… umas horas depois, estava eu num site de engate… já me tinha esquecido do assunto… Sabes que as procuras podem ser baseadas em proximidade, certo? Local de trabalho, casa…

Gonçalo

Sei, avô!

Valério

Pronto… nos critérios de busca, para além do género, idade, interesses… tenho o local de trabalho. Não pus a faculdade, pus a zona, como é óbvio.

Gonçalo

Porquê?

Valério

Porque não quero que saibam onde trabalho.

Gonçalo

E a profissão?

Valério

O que é que tem?

Gonçalo

Tens a profissão no teu perfil?

Valério

Tenho.

Gonçalo

Professor universitário?

Valério

Sim.

Gonçalo

Então, se és professor e trabalhas na zona tal…

Valério

[interrompendo]

É óbvio! Mas não está lá o nome da universidade, não me apetece, pronto. Continuando… às tantas aparece-me o perfil de uma mulher… jovem… a fotografia não era muito boa, não dava para perceber bem como era a cara dela… acho que deve ter posto aquela fotografia de propósito, para não ser reconhecida… era uma aluna universitária ali da zona e tinha o número de telefone. Quando vi o número, percebi que era o mesmo da mensagem que tinha recebido e que entretanto tinha sido apagada.