Habitação | Índice de preços subiu ligeiramente em 2020

Entre Outubro e Dezembro no ano passado, o índice global de preços da habitação cresceu 0,2 por cento, em comparação com o trimestre anterior. Dados divulgados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) especificam que o custo da habitação, no último trimestre de 2020, aumentou na Península de Macau 0,3 por cento, enquanto o índice da Taipa e Coloane registou o mesmo valor, mas no sentido descendente (-0,3 por cento).

No segmento de habitações construídas os preços subiram 0,1 por cento, em relação ao trimestre anterior, destacando-se que o índice da Península de Macau ascendeu 0,3 por cento, contudo, o índice da Taipa e Coloane diminuiu 0,3 por cento.

Quanto à idade dos edifícios, o índice de preços de habitações construídas há mais de seis anos e menos de 10 anos subiu 3,8 por cento, enquanto que o índice do escalão inferior ou igual a 5 anos subiu 1,3 por cento. Os preços de edifícios construídos há mais de 11 anos e menos de 20 anos baixaram 2 por cento. Relativamente aos edifícios ainda em construção, índice de preços subiu ligeiramente (0,1 por cento) entre Outubro de Dezembro, em relação ao trimestre anterior.

Durante o ano 2020, o índice global de preços da habitação aumentou 0,1 por cento, em termos anuais. Destaca-se que o índice de preços de habitações em construção subiu 1,5 por cento, enquanto o de habitações construídas caiu 0,1 por cento.